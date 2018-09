Ciudad Juárez— Será ante el nuevo Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador –criticado durante la campaña por Javier Corral–, que el estado de Chihuahua gestione apresurar la extradición del exgobernador César Duarte Jáquez.Ello, explicó, debido a que la Procuraduría General de la República, bajo el mandato de Alberto Elías Beltrán, no tiene ningún interés en ejecutar la extradición del exgobernador.En conferencia de prensa, el gobernador afirmó que cinco nuevas órdenes de aprehensión en contra de Duarte serán solicitadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en los próximos días.Con esas cinco órdenes, manifestó, el exgobernador sumaría 20 órdenes de aprehensión en el ámbito local y una de orden federal. La tarea de presionar por la extradición de Duarte, dijo Corral, recaerá en Agustín Basave, nombrado nuevo titular de la Representación del gobierno en la CDMX.“Los objetivos fundamentales que marcarán su labor de gestión ante el Gobierno federal serán pedir que dé un puntual seguimiento ante el nuevo gobierno al proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, por las que hay y se acumularán en contra del exmandatario”, dijo Corral en la presentación de Basave.En las oficinas de la Representación del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, Corral Jurado consideró que la Procuraduría General de la República fue omisa en investigar los delitos presuntamente cometidos por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que fue eximido de responsabilidad por el sobreseimiento de la acusación de peculado en su contra.“La PGR detuvo, obstaculizó y desechó la investigación hecha contra Alejandro Gutiérrez... nunca llevó a cabo los actos de investigación serios idóneos, pertinentes y sobre todo responsables para el seguimiento y continuidad del caso”, afirmó.Acompañado de los diputados federales Patricia Terrazas, Ángeles Gutiérrez, Miguel Riggs, Mario Mata y Annia Gómez, el gobernador de Chihuahua dijo que la PGR decidió no avanzar en la investigación del caso contra Gutiérrez, alias “La Coneja”.Como en anteriores ocasiones respecto al caso Gutiérrez, el mandatario se lanzó contra integrantes del Poder Judicial de la Federación.1. No solicitó información sobre las cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.2. No solicitó la Unidad de Inteligencia Financiera detalle y análisis del dinero desviado.3. No ordenó el embargo precautorio de bienes para garantizar la reparación del daño.4. No solicitó información al Servicio de Administración Tributaria para conocer la situación financiera y contable de las empresas de Alejandro Gutiérrez que presuntamente participaron en el desvío.5. No solicitó al juez de distrito autorización para investigar correos electrónicos de los implicados.6. No identificó ni solicitó la declaración a las personas del CEN del PRI que se reunieron con los implicados para buscar encubrir el desvío.7. No entrevistó a los socios ni contadores de Alejandro Gutiérrez de la empresa utilizada para desviar el dinero público.8. No reconoció el carácter de víctima al Estado de Chihuahua.9. No persiguió ni ejercitó acción penal en contra de los apoderados legales de las empresas SISASS, SINAX, SAMEX y Despacho Futura, declaradas formalmente fantasmas por el SAT.