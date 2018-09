Ataque en restaurante: un muerto y 2 heridos

Ciudad Juárez— En un intercambio de disparos registrado ayer por la tarde dentro de un restaurante localizado sobre uno de los principales corredores comerciales, un menor de 3 años de edad resultó lesionado de bala mientras comía con su familia; su estado de salud es grave.La agresión estaba dirigida hacia dos de los comensales identificados extraoficialmente como integrantes del grupo criminal “Barrio Azteca”, uno de los cuales murió dentro del local, confirmó la Fiscalía Zona Norte.Los hechos se registraron a las 17:30 horas en el negocio ubicado en la acera norte de Paseo Triunfo de la República, a unos metros de la avenida Adolfo López Mateos.A esa hora la mayoría de las mesas estaban ocupadas. Los dos objetivos alcanzaron a ver que se aproximaban dos hombres a atacarlos, por lo que pudieron repeler la agresión ya que también estaban armados y se originó la balacera en medio de decenas de comensales que corrieron para tratar de salvarse.En el estacionamiento posterior un padre de familia con el niño en brazos herido de bala gritaba por ayuda y no lograba quitar el freno de mano de un vehículo particular por el estado de shock que presentaba, dijeron testigos en el lugar.Personal médico del Hospital Infantil de Especialidades, a donde el menor fue llevado en ambulancia, dio a conocer que el niño estaba siendo operado anoche de lesiones en abdomen y columna.Minutos después de la balacera, un hombre pedía auxilio tendido sobre el estacionamiento del restaurante en medio de un charco de sangre con sendas heridas de bala. Trataba de hablar por su celular pero un balazo en la tráquea se lo impedía, según se conoció después por los médicos del hospital a donde fue enviado.Esta persona fue identificada extraoficialmente como Daniel López Muñoz, uno de los objetivos del ataque que intentó salir del negocio donde compartía minutos antes con la persona fallecida en el interior.López Muñoz, de quien las autoridades tienen un largo historial criminal, fue reportado ayer grave, en tanto que la víctima mortal se le identificó de forma extraoficial como Adrián Rodríguez Monsiváis.La Fiscalía no proporcionó ayer información oficial del hecho. Alejandro Ruvalcaba, vocero de la dependencia, sólo confirmó que una persona falleció en el evento y dos quedaron heridos de bala, entre ellos el niño.De forma extraoficial se conoció que los testigos narraron a los investigadores que los agresores eran cinco y venían en dos camionetas.El incidente ocurrió cinco horas después de que líderes restauranteros se reunieron con los titulares de la Fiscalía Zona Norte y Policía municipal para solicitar estrategias que acaben con los asaltos a negocios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.