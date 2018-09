Circulan con placas rojas al menos 1,800 personas

Ciudad Juárez— La Asociación Nacional de Protección a los Mexicanos (Anapromex) tiene registrados a mil 800 socios dueños de vehículos sin importar en el estado, informó ayer el presidente del Consejo Directivo de la agrupación, Fidel Villanueva Ramírez, a quienes protegerá en caso de que haya decomisos como lo anunció la autoridad estatal.En una conferencia de prensa que convocó ayer, el informante declaró que ni el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, ni el fiscal en la zona norte, Jorge Nava López, están facultados para asegurar los automotores de los ciudadanos, ya que corresponde a las autoridades hacendarias hacerlo.A pesar que Corral Jurado declaró en precampaña y al inicio de su Gobierno que aseguraría los automóviles importados de manera ilegal al territorio estatal, no lo ha hecho, por lo que supone que recapacitó en torno a la situación que prevalece aquí.De darse los decomisos, dijo, se utilizarán los marcos legales vigentes y se hará un llamado a la cordura a los funcionarios estatales para que eviten afectar el patrimonio de las personas.Villanueva Ramírez mencionó que a los agremiados a la organización se les cobra una cuota única que va de los 500 a los 800 pesos, dinero que es utilizado para pagar salarios a empleados, así como la renta y operación de oficinas, otorgar aportaciones a grupos de la sociedad civil y proporcionar un sueldo, que no reveló, para él mismo.Aseguró que con el nuevo Congreso Nacional, donde la mayoría de los legisladores son de Morena, se trabaja para promulgar un nuevo decreto de importación que permita a las familias realizar el trámite para unidades que en la actualidad no pueden ser introducidas al país.Acerca del documento que proveen a sus socios, el entrevistado indicó que se trata de piezas de acrílico de identificación vehicular, no de placas de circulación como las que dota la oficina de Recaudación de Rentas.“Anapromex respeta a las autoridades, lo que nosotros damos es una lámina de identificación, no somos Gobierno, hacemos gestiones para que se respete el patrimonio de las familias”, comentó.También marcó su distancia con otras organizaciones dedicadas a expedir documentos de identificación vehicular.Esta semana, el fiscal en la zona norte, Jorge Nava López, fiscal en la zona Norte, reiteró que a través de un acuerdo entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y comerciantes de vehículos usados se dejaron de expedir “placas rojas”.Las autoridades buscaron ese arreglo luego de establecer que el 80 por ciento de los homicidios cometidos aquí en meses recientes los cometieron personas que usaron automotores con ese tipo de identificación.

