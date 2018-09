Estamos asustados, dicen empresarios a autoridades

Ciudad Juárez— “Estamos asustados” dijo ayer Cristina Cunningham, presidenta estatal de la cámara de restauranteros, en una reunión con las autoridades locales donde se exhortó a los comerciantes a denunciar los delitos que les atañen.En esta asamblea los empresarios del ramo criticaron que la misma autoridad ventiló públicamente los negocios y direcciones donde un extorsionador apodado “El Cínico” los atracó, por lo que solicitaron más discreción ya que los deja vulnerables.Al mediodía de ayer los empresarios de bares y restaurantes que la semana pasada denunciaron en conferencia de prensa ser víctimas de robos y asaltos se reunieron con el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, el jefe operativo de la Policía ministerial, Arturo Zuany Portillo, así como con el director de la Policía municipal, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, y el director de operaciones de la Comisión Estatal de Seguridad, Edgar García, para escuchar sus planteamientos.Los comerciantes aceptaron que por temor no se han interpuesto denuncias ante las autoridades de eventos recientes donde han sido víctimas de asalto, el último dijeron, ocurrió el pasado domingo en dos comercios.Los representantes de la autoridad municipal y estatal los exhortaron a denunciar los hechos, ya que este tipo de eventos podrían continuar si los delitos no se persiguen por falta de denuncia.El jefe de la Policía municipal indicó que no existe ningún ánimo de poner en riesgo a las víctimas de delitos y urgió en la necesidad de coordinarse para atender las quejas que se generen al respecto y los delitos en tiempo si son denunciados en la línea de emergencia 911.El pasado domingo tras arrestar a Ezequiel Madero Madero, presunto extorsionador apodado “El Cínico”, la SSPM dio a conocer la lista de los 28 negocios que habían sido afectados por esta persona, lo cual fue reclamado ayer por los comerciantes.El acuerdo fue manejar la información de los locales asaltados con discreción y establecer protocolos de comunicación con las autoridades para atender las incidencias delictivas que estuvieran afectando al sector comercial.Nava solicitó a los comerciantes acercarse a Fiscalía para denunciar cualquier evento de que sean víctimas de delito y darles a las autoridades un voto de confianza. “Ustedes piden resultados y nosotros solicitamos la denuncia”, comentó el fiscal.

