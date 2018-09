Ciudad Juárez— El lunes terminó el segundo plazo establecido por el subsecretario de Gobierno, Mario Dena, para la designación de un titular permanente en Transporte.El funcionario había previamente fijado como fecha de presentación el día último del pasado mes. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna designación. Por tanto, mencionó que “a más tardar el día tres” se haría la ceremonia oficial para nombrar a un directivo pero no sucedió de esa manera.Mientras lo anterior sucede, archivos periodísticos revelan que Transporte se enfrenta a camiones públicos que operan sin póliza de seguro, vehículos particulares que ofrecen servicio como taxis sin regulación, transportistas que han tenido que recurrir a la contratación de guardaespaldas por inseguridad, choferes que utilizan drogas y tratan mal a los pasajeros, falta de unidades en “Los Kilómetros”, entre otras situaciones.El subsecretario fue buscado en su oficina, ubicada el interior del Pueblito Mexicano, pero el personal indicó que no estaba. Por tanto, se le intentó localizar a través de su celular pero no contestó. Asimismo, se entabló conversación con Mario Echanove, titular interino de la dependencia, quien mencionó que probablemente sea en el transcurso de esta semana cuando se nombre a un titular fijo.Echanove había sido cubierto por el arquitecto Alberto Martínez Bailón. Ambos han referido que se ha trabajado arduamente para poner orden a las problemáticas antes señaladas. El segundo dijo que se han estado realizando exámenes sorpresivos de antidoping a choferes para disminuir así el riesgo que éstos pudieran representar a la ciudadanía en caso de resultar usuarios de drogas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.