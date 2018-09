Entre suspensos durante sesenta y cinco días después de las elecciones por la alcaldía de Ciudad Juárez, será apenas esta semana cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva los juicios para determinar quién resultó ganador de la contienda.Los magistrados de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF deben dictar sentencia forzosamente antes del próximo domingo, justo un día previo a la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento.La convocatoria a la sesión pública para la presentación del proyecto de resolución que elabora la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara TEPJF, Gabriela del Valle Pérez, puede presentarse hoy o mañana, incluso con pocas horas de anticipación, de acuerdo con la secretaría ejecutiva del órgano jurisdiccional. Los escenarios que se van a definir con la resolución de los magistrados en el Pleno son la confirmación de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral que reivindicó el triunfo al independiente Armando Cabada o la revocación que en su defecto ordenaría regresarlo al morenista Javier González Mocken, quien previamente había sido declarado presidente municipal por la Asamblea Municipal de Juárez.Para los impugnantes, la anulación de los comicios no es una de las opciones.Esta semana es definitiva porque, aunque los quejosos impugnen la sentencia, ésta debe resolver antes del 9 de septiembre.Morena a nivel estatal y nacional, así como su abanderado González Mocken, interpusieron cuatro juicios de inconformidad, más uno a nombre de 4 mil ciudadanos que firmaron como inconformes, con los que buscan revertir la sentencia del TEE. En sus reclamos, pidieron la revisión de los cómputos de las mil 992 casillas instaladas en la ciudad, que hasta la fecha no se sabe si consideraron los magistrados federales.En el caso de Cabada, impugnó el fallo del TEE al considerar que puede sumar más votos si la Sala Regional analiza más de 500 sufragios emitidos a su favor en la parte de candidatos no registrados. Durante los tiempos de suspenso, que se han venido prolongando desde los recuentos de votos en julio hasta las impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales, se han aplazado también los nombramientos en las dependencias municipales, sobre todo en el área de Seguridad Pública.El proceso de entrega recepción sólo se hizo de manera interna en el Ayuntamiento. Si González Mocken es declarado ganador, no habría participado en él.Por ello, señaló que aprovecharán el período de 30 días a partir de entrar en posesión para revisar el estado que guarda la misma, y los 15 para poner en conocimiento a la controlaría de lo que se encuentre irregular.Indicó que se dio conocimiento al Congreso del Estado, debido a que se suspendió el proceso de entrega recepción por el actual presidente, por lo que podría incurrir en algún tipo de responsabilidad administrativa u otro orden legal. (Javier Olmos)

