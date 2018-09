Ciudad Juárez— Los hechos violentos a los que están expuestos las y los niños en esta ciudad pueden provocar en ellos la normalización de este fenómeno y la ausencia de sensibilidad hacia las demás personas, advirtió José Salazar Montes, presidente local del Colegio de Psicólogos de Chihuahua.De acuerdo con el experto, presenciar asesinatos u observar directamente a las víctimas de éstos en la escena del crimen son eventos traumáticos para la población infantil.“Las mentalidades de los niños se están formando y si dejamos que esto suceda vamos a tener niños muy resentidos con la sociedad porque no hay respeto”, dijo. “Para ellos será muy fácil perderles el respeto a los padres, a la autoridad y al ser humano”.Para el psicólogo es urgente que los niños y niñas que presencien hechos violentos reciban atención psicológica no para olvidarlos, sino para evitar que tengan una huella profunda que impida su desarrollo.“Vamos a tener adolescentes iguales y adultos a quienes no les importa ver a una persona que está tirada en el suelo con los impactos de bala; esto tiende a provocar que a la persona en la edad adulta se le haga muy fácil cometer un acto ilícito y privar de la vida a alguien”, comentó.Desde la perspectiva de Salazar Montes, la ciudad carece de instituciones públicas que verdaderamente puedan ofrecer atención de forma profesional, pues, consideró, lo que existe son iniciativas desarticuladas.Estas recomendaciones surgen en un contexto donde recientemente estudiantes de primaria se vieron expuestos en distintos hechos a dos homicidios cercanos a sus escuelas.En la mañana del viernes, un hombre que iba a dejar a su hijo en una primaria de la colonia Chaveña fue asesinado mientras la mujer iba a dejar al menor a la puerta del plantel.Ese mismo día, pero por la tarde, otro hombre fue asesinado en la colonia Revolución Mexicana, cerca de una primaria donde los niños y niñas estaban saliendo de clases, por lo que presenciaron la escena.En estas circunstancias, la subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte se desligó de la situación y sostuvo en conferencia de prensa que la responsabilidad de los menores fuera del horario escolar es “completamente de ellos”.En esa ocasión la titular de la dependencia, Judith Marcela Soto Moreno, dijo que es necesario que se refuercen las medidas a través del trabajo arduo debido a que “los pequeños nunca se van a poder defender solitos; tenemos que ser adultos acompañantes”.

