Ciudad Juárez— La organización Punta de Lanza realizó una petición en la página change.org para que no se continúe dañando la sierra de Juárez y se detenga la propuesta de romper el récord Guinness de la tipología más grande de la pinta en el cerro “Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela” y la mayor cantidad de personas congregadas en el evento.De acuerdo con Julieta Saucedo, miembro de la organización Punta de Lanza, con su propuesta pretenden que no se le otorgue más permisos a la iglesia Triunfo de la Cruz, para recalcar la pinta en un futuro.La meta es reunir 3 mil firmas para probar que la mayoría de las personas sí tienen una conciencia ambiental, comentó. Saucedo indicó que récord Guinness tiene dos reglamentos que podría descalificar las actividades ilegales, ya que la pinta rompe con leyes de regulación ambiental e impacto ambiental, como el uso excesivo de un material o la presencia excesiva de personas en una zona de conservación natural.Agregó que le parece muy difícil que no se realice el récord buscarán que ya no se les otorguen más permisos para continuar con esta actividad.Para la organización, estas acciones son un primer paso para que las personas hagan consciencia sobre los daños al medio ambiente.Daniel Delgadillo, miembro de la organización Árboles en Resistencia, dijo que en el transcurso de la semana acudirán a la Dirección de Ecología para presentar una denunciar por los daños ocasionados en la sierra de Juárez.Comentó que pusieron una queja ante los miembros del récord Guinness por esta situación, y les contestaron que investigarán sobre los perjuicios que plantearon, y en dos semanas recibirán una respuesta.Desconocen daños ambientalesNo hay un estudio técnico ni científico de impacto ambiental que compruebe los daños al medio ambiente por la pinta que la iglesia Triunfo de la Cruz realiza desde hace 31 años.Alma Figueroa, experta en medio ambiente comentó que deben presentar un manifiesto o estudio de impacto ambiental para ver el efecto en la flora y la fauna por la gran cantidad cal que se encuentra en el cerro.Comentó que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) es instancia encargada de vigilar que se aplique la normatividad, agregó la doctora Figueroa.“No se puede dejar hacer una actividad si no sé qué impacto ambiental hay, les están autorizando sin ninguna condicionante, y eso no está bien, tiene que pedirle es el manifiesto que no afecte a la flora y la fauna”, indicó la experta.Agregó que en la sierra especies endémicas amenazadas, por este motivo busca que las autoridades realicen su parte en la aplicación de la normatividad y que no se vuelva a permitir la pinta de la sierra, ni tampoco de los que existen en otras partes. Por su parte, Gabriel Andavazo, pastor de la iglesia Triunfo de la Cruz, comentó que no han realizado un estudio de impacto ambiental, ni tienen conocimiento de los daños que causa la cal que aplican en el suelo, ni el perjuicio a la flora y la fauna que existe en la sierra.Dijo que entienden que deben realizar un estudio de impacto ambiental, pero no tienen conocimiento sobre el tipo de estudio que deben hacer, ni tampoco el método para realizarlo.El líder de la iglesia afirmó que también ya realizó un acuerdo firmado con la Dirección de Ecología, y si existe un daño ambiental estarán dispuestos a repararlo.“Ya estamos en pláticas y tenemos juntas con el Gobierno Municipal y la Dirección de Ecología para comenzar a ver que el daño sea menor”, agregó el pastor.