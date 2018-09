Morena contra Morena

Ciudad Juárez— Luego de las elecciones donde Morena resultó el partido con más victorias, varias pugnas internas surgieron en el estado.En esta ciudad Federico Solano –representante de Morena ante los órganos electorales–, acusó al diputado federal del mismo partido, Juan Carlos Loera de la Rosa, de operar para Armando Cabada durante y después de las campañas.Loera de la Rosa lo negó y pidió pruebas, mientras que el ex candidato a la alcaldía, Javier González Mocken, se deslindó de las acusaciones de Solano.Además la diputada local Francis Mendoza Berber hizo señalamientos contra las dirigencias municipal y estatal que buscan sancionarla como represalia por faltar a la sesión donde se eligió a la mesa directiva del Congreso.En Camargo, el presidente del Comité Municipal de Morena, Miguel Ángel Niño Carrillo, inició una caminata de su ciudad hasta Chihuahua para protestar contra el cambio de directiva, pese a la instrucción de Andrés Manuel López Obrador de mantener las actuales.El representante de Morena ante los órganos electorales, Federico Solano, acusó al diputado federal del mismo partido Juan Carlos Loera de la Rosa de operar para Armando Cabada durante y después de las campañas.Solano, quien defendió durante los recuentos de votos al candidato Javier González Mocken ante la Asamblea Municipal Electoral, señaló que en ese proceso hubo muchos problemas de comunicación y desinformación atribuibles a Loera de la Rosa, quien fue nombrado como futuro delegado del Gobierno federal en Chihuahua.Sin embargo, dijo, son rumores que surgieron dentro de las mismas filas del partido.El abogado acompañó ayer a la diputada local de Morena, Francis Mendoza Berber, en una conferencia de prensa en la que también hizo señalamientos contra las dirigencias municipal y estatal que buscan, dijo, sancionarla como represalia.“Cuando estuvimos en la campaña electoral, nos dimos cuenta de que habían personas que operaron con nosotros, en contra del mismo partido, en contra de los intereses del mismo partido”, lanzó Solano.Y luego agregó: “yo pudiera decir claramente que fue el señor Loera de la Rosa, porque hubo muchas manifestaciones. Todos los diputados salieron avante, no hubo problemas, pero se dio un asunto muy sorprendente, que la síndico, donde él operó, sacó más votos que los candidatos a la Presidencia Municipal, creo que eso tiene algo de significativo”.“Tuvimos muchos problemas de comunicación, de información, y muchos asuntos que hicieron trastabillar la campaña electoral. Sinceramente les puedo decir que lo que se menciona es que el señor Juan Carlos operó a favor de Armando Cabada Alvídrez, porque sí hay muchos testimonios, señalamientos y acciones que lo dejan ver”, dijo.Los señalamientos se dan en un contexto de desacuerdos y disputas internas dentro de Morena, que se presentan a unos días de que han asumido funciones en diferentes cargos públicos.Mendoza Berber acusó ayer a los dirigentes Magdaleno Silva y Martín Chaparro de tomar represalias contra ella por no seguir la “línea” de apoyar a uno de sus compañeros —del que se reservó el nombre— para que fuera el coordinador de la bancada en el Congreso.Dijo que al no obedecer buscan inhabilitarla por el caso del cheque.“Ha sido lastimosa la actitud que han tenido los dirigentes, desgraciadamente en ocasiones no sigue uno las líneas y unos toman represalias y en este caso es una de ellas y yo tomé la decisión de no quedarme callada”, aseveró.“Yo sí deseo que de esto tenga conocimiento la comisión de honor y justicia nacional, para tener derecho de defenderme de manera interna ante mi partido”, agregó. “Que ellos vean también la conducta que han tenido”.Sobre las acusaciones, Loera de la Rosa se pronunció más tarde y llamó al abogado a sustentar sus dichos con pruebas.“Debe de sustentar con pruebas sus dichos. Si algo se operó exitosamente en favor de los candidatos de Morena fue la estructura territorial casa por casa, la defensa del voto, la creación de más de mil 240 comités de base en toda la ciudad, que fueron mi responsabilidad”.“Si eso no es apoyar todas las candidaturas en Morena, entonces qué es”, agregó.Javier González Mocken se deslindó de las acusaciones contra Juan Carlos Loera de la Rosa, que vertió quien fue el representante de su candidatura ante la Asamblea Municipal Electoral, Federico Solano.“Las declaraciones fueron hechas a título personal del propio Lic. FEDERICO SOLANO y no reflejan el sentir personal mío, ni de los equipos jurídico y político de un servidor (SIC)”, escribió en sus redes sociales ayer por la tarde.“En MORENA mantenemos la unidad que hemos construido desde el inicio de nuestra candidatura, así como los lazos de entendimiento pleno con las dirigencias nacional, estatal y municipal”, dijo González Mocken.“Por lo tanto manifiesto mi irrestricto apoyo al diputado federal y Coordinador Estatal del Gobierno Federal, JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA, por su solidaridad y apoyo de siempre a mi persona y a nuestro proyecto político común”, anotó.