Mata mecánico a cliente sólo porque le pidió que le regresara su auto

Únicamente por haber exigido la devolución de un vehículo sin reparar, dado que no se cumplió con un acuerdo anterior, un mecánico presuntamente mató a balazos a un cliente.Ese fue el móvil de un asesinato sucedido el pasado 12 de abril en la colonia San Francisco.Este fin de semana el mecánico Édgar Vázquez Calleros, de 41 años de edad, fue detenido y ayer quedó a disposición del juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar.La esposa del fallecido, Lluvia Selene del Río, declaró ante el Ministerio Público (MP) que el 10 de abril de este año ella y su pareja sentimental Juan Antonio Salas Hernández acudieron a un taller mecánico ubicado en la calle Río del Norte número 2349 en la colonia San Francisco para solicitar la reparación de un auto modelo 2009 y ahí fueron atendidos por Vázquez Calleros.En esa fecha la pareja dejó el automotor y al día siguiente Vázquez les dijo que se requería cambiar un sensor de la trasmisión, que él iba cobrar dos mil 400 pesos por la mano de obra que incluía quitar el sensor y entregarlo a la pareja para la compra de la nueva pieza.Pero el 12 de abril el hoy fallecido Juan Antonio se comunicó con Vázquez para preguntarle si tenía el sensor viejo, el mecánico les señaló que no y le informó que iba a cobrar más dinero porque tenía que “bajar” la trasmisión y eso implicaba más trabajo.Al final la víctima le señaló que no estaban dispuestos a pagar más dinero, le solicitó la devolución del automotor pero Vázquez Calleros les cobró 800 pesos por volver a instalar una llanta, la computadora y otras piezas ya retiradas.Ese mismo día alrededor de las 7 de la tarde, Lluvia acudió al taller por su auto y estuvo una hora y media esperando a que lo armaran. Cerca de las 8:30 de la noche, Vázquez Calleros le aviso a la mujer que habían terminado de armar el auto pero no lo iba a entregar hasta que le pagaran los 800 pesos, por lo que ella optó por llamar al 911 pero los elementos nunca acudieron al lugar y quien s presentó fue Juan Antonio Salas Hernández.La víctima ingresó al taller e inmediatamente se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.“Observe como salía Juan del taller mecánico, corriendo y detrás de él iba el mecánico disparándole en repetidas ocasiones, desde la calle que está en el taller –Río Norte- cruzando la calle 8 de Diciembre y mi esposo cayó al suelo en la calle Francisco López. Yo me solté llorando y vi como el mecánico paso enfrente de mí, se dirigió al taller, cerro el portón de color café, puso candados y se subió a una pick up que se encontraba afuera”, declaró la testigo.La víctima presentó siete impactos de bala, tres en el costado izquierdo; dos en el lumbar, uno hacía el lado izquierdo y otro hacía el derecho; uno en el tercio superior del brazo derecho y otro en la pierna derecha. La causa de la muerte fue un shock hipovolémico y laceración multi-orgánica por los balazos que recibió en el tórax y la región lumbar, así lo informó una agente del MP al juez al darle a conocer los datos de prueba reunidos hasta el momento en contra de Vázquez.Ayer el acusado decidió no rendir declaración, el juez le impuso dos años de prisión preventiva y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para este jueves a las 10 de la mañana.