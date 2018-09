Piden apoyo para pagar funeral de hombre que murió en accidente

Ciudad Juárez.- Israel Rodulfo García, de 24 años, falleció en un accidente automovilístico que sufrió la madrugada del lunes en el entronque conocido como La Ribereña, al estrellar su vehículo contra un muro de contención del paso elevado en el municipio de Guadalupe, Chihuahua, al oriente de Ciudad Juárez.La víctima había asistido a la cabecera municipal para participar en el arranque de las fiestas patrias de esa comunidad y tras disfrutar la coronación de la reina Linda I, representante de la Feria del Algodón 2018, Israel se dirigía al ejido El Millón donde radica con sus padres.“Mi muchacho era un joven sano. Él acudió a divertirse al pueblo y venía a casa cuando pasó el accidente”, dijo Efraín Rodulfo Rojas, padre de la víctima.Desde este domingo los familiares y amigos del obrero de una empresa maquiladora de esta ciudad, están solicitando el apoyo económico de la comunidad fronteriza para reunir el dinero que requieren para pagar el funeral, ya que sólo pudieron dar una parte, tras conseguir un préstamo.El domingo por la tarde la familia acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a identificar el cuerpo, ya que no tenían dinero para trasladarse hasta Juárez.El padre de familia dijo que el Ministerio Público los regresó, ya que el percance vial ocurrió en el municipio de Guadalupe, por lo que era necesario que comparecieran en la agencia radicada en esa comunidad.Rodulfo Rojas dijo que en la FGE no les ofrecieron apoyo económico para el servicio funeral.Personal de la Fiscalía informó que el apoyo se ofrece sólo en casos de muertes en hechos violentos y un accidente vial no fue considerado para apoyar a los deudos.Israel Rodulfo García será velado a partir de este martes en la casa de su abuela materna, ubicada en el ejido El Millón, colindante con Juárez y Reforma.

