La familia del empresario José Caraveo Vallina, de 53 años, desa-parecido desde el jueves en la zona occidente del estado, se encuentra desesperada al no contar con noticias de su paradero, dijo Victoria Caraveo Vallina, prima de la persona ausente.La angustia se acrecienta porque “las autoridades no están preparadas para atender casos de desaparición forzada”, dijo la activista que ha manejado estos temas en apoyo a las víctimas.“Tantos años trabajando con tanta gente y ahora toca a mi propia familia”, expuso en entrevista telefónica con El Diario.José Caraveo Vallina es sobrino y empleado de Eloy Vallina, uno de los empresarios más acaudalados del estado de Chihuahua.Su ausencia se reportó ante la Fiscalía General el pasado jueves 30 de agosto. El reporte dice que desapareció en el trayecto de ciudad Cuauh-témoc a Ciudad Anáhuac, cuando viajaba en una camioneta Ford Ranger modelo 2016 en color blanco, que hasta ayer no era localizada.Victoria Caraveo define a José como un hombre muy bueno, serio, “callado”, muy responsable, dedicado a trabajar y a su familia.Asegura que sus padres son un matrimonio ejemplar que se encuentra devastado por no saber noticias sobre el paradero de su hijo.Victoria dijo desconocer si se trata de un secuestro. “No se me ocurre por qué lo hayan podido desa-parecer”, apuntó.Desconoce si se han dado llamadas de rescate a sus familiares, porque eso no se ha revelado en la familia, dijo.La activista reconocida en esta ciudad aseguró saber del tema de la desaparición forzada porque ha asistido a muchas personas bajo esas circunstancias. “entiendo por lo que están pasando”, dijo respecto a sus familiares.Comentó que si las autoridades mencionan que tienen líneas de investigación “es porque no tienen nada”, dijo.“Lo he dicho siempre, las autoridades no están preparadas para resolver casos de desaparición forzada, no hay una estrategia científica”, asumió Vicky Caraveo.