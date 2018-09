Ciudad Juárez— El presunto extorsionador y asaltante Ezequiel M. M., de 29 años, que fue detenido la noche del sábado por policías municipales al parecer cuando huía luego de cometer un robo violento, operaba aquí desde el 2009, establecen reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El hombre, conocido como “El Jocker”, “El Waiko” y a quien sus víctimas identifican como “El Cínico” por la desfachatez que mostró durante sus ataques, fue arrestado junto con Aarón N. R. de 28 años, a quien la autoridad identifica como su cómplice y chofer.A nivel local era objetivo principal de las autoridades de los tres niveles de gobierno por su alta peligrosidad.±± Hasta ayer se le tenían contabilizados 28 a hoteles, moteles, tiendas de venta de cerveza y licor, restaurantes, farmacias y estéticas, pero comerciantes organizados creen que el número de negocios afectados es mucho mayor.Informes dados a conocer por la Policía Municipal indican que Ezequiel M. M. cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo con violencia, contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.El sospechoso, establecen los datos oficiales, fue detenido en compañía de dos personas en el 2009 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua (OCC).Aarón N. R. cuenta también con antecedentes policiacos por los delitos de lesiones dolosas, violencia familiar y riña en vía pública.“El Cínico” amenazaba a los cajeros de los comercios que robaba con incendiarlos o “rafaguearlos” para que le entregaran el dinero de las ventas del día y se hacía pasar como integrante de diferentes grupos criminales.A través de un comunicado personal de la SSPM informó que mediante labores de investigación e inteligencia agentes de la corporación se detuvo a los dos sospechosos.El arresto se dio en flagrante delito por agentes de la Policía Municipal, quienes fueron desplegados estratégicamente y de manera encubierta en varios establecimientos y plazas comerciales en las diferentes avenidas de la ciudad.En uno de esos puntos policías observaron cuando dos personas huían a bordo de un vehículo Chrysler Sebring 2010 de color gris con placas fronterizas, después de asaltar a los empleados de una farmacia ubicada en el cruce de las avenidas Manuel Gómez Morín y Ejército Nacional.Luego de una persecución, que terminó en la intersección de Manuel Gómez Morín y Antonio J. Bermúdez, se detuvo a los presuntos asaltantes.Al ser sometidos a una inspección se les localizó entre sus pertenencias 14 mil 878 pesos en billetes de diferentes denominaciones, así como tres mil pesos en monedas que previamente robaron.Los detenidos fueron identificados de forma plena por los empleados de la negociación farmacéutica afectada, señalaron a Ezequiel como quien ingresó al establecimiento y se dirigió a con la cajera para decirle que era integrante del grupo criminal “La Línea” para que le entregara todo el dinero que tenía mientras la amagaba con un objeto que simulaba ser un arma de fuego.Le ordenó que no gritara y que le obedeciera porque afuera estaba gente armada lista para “refaguear” la farmacia o prenderle fuego cuando lo indicara.Ambos arrestados fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado.También se entregó a un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) el dinero y el vehículo que utilizaron como medio de transporte.La autoridad investigará la participación de los detenidos en al menos 28 atracos documentados por la SSPM, para que en los próximos días solicite las órdenes de aprehensión.1. Farmacia Guadalajara, ubicada en el cruce de las calles Manuel Gómez Morín y Ejército Nacional.2. Maricos Villa del Mar, con ubicación en la avenida de Las Américas.3. Restaurante Kinsui, con ubicación en el cruce de las avenidas Paseo Triunfo de la República y Adolfo López Mateos.4. Modelorama, con ubicación en el cruce de las calles Insurgentes y Panamá, en la colonia Partido Romero.5. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Pradera de los Álamos y Ramón Rayón.6. Playa Bichis, ubicada en el cruce de avenida Manuel Gómez Morín y Faraday, en la colonia Los Jardines.7. Circle K, ubicado en el cruce de las avenidas Santiago Troncoso y De las Torres, en la colonia Roma.8. Estética Trucco, ubicada en el cruce de las avenidas Manuel Gómez Morín y San Antonio, en la colonia Anita.9. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Belisario Domínguez y Guillermo Prieto Luján, en la colonia Chaveña.10. Súper Six, ubicado en el cruce de las calles Bolivia y Tlaxcala, en la colonia Hidalgo.11. Súper Six, ubicado en el cruce de las calles Agustín Melgar e Ignacio Mejía, en la zona centro.12. Hotel La Teja, ubicado en el cruce de las avenidas Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles, en la colonia Monumental.13. Farmacia Benavides, ubicada en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateo y De la Raza, en la colonia Los Nogales.14. Motel Palmeiras, con ubicación en el cruce de las calles Paraguay No. 1615 y Municipio Libre, en la colonia Melchor Ocampo.15. Súper Six, ubicado en el cruce de las calles Hacienda La Noria y Alazán, de la colonia Hacienda de las Torres.16. Súper Six, ubicado en el cruce de bulevar Fundadores y Costa Brava, en la colonia Parajes de San José.17. Farmacia del Ahorro, con ubicación en el cruce de las calles Altos Hornos y Óscar Flores, de la colonia Fundidora.18. Farmacia Guadalajara, ubicada en el cruce de bulevar Zaragoza y Custodia de la República, de la colonia Parajes de Oriente.19. Del Río, ubicado en el cruce de las calles Volcán Nevado de Toluca y Paseo de San Isidro, de la colonia Parajes de San Isidro.20. Farma Ahorro, con ubicación en el cruce de las calles Puerto Palma y Puerto Dunquerque, en la colonia Valle de América.21. Estética Voces, ubicada en el cruce de la avenida Hermanos Escobar y Cadetes del 47, en la colonia Américas.22. Hotel Victoria, con ubicación en el cruce de la avenida Paseo de la Victoria y Camino Viejo a San José, en la colonia Trébol Norte.23. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Piros y Adolfo López Mateos, en la colonia Unidad Paso del Norte.24. Súper Six, con ubicación en el cruce de las calles Velero y Ramón Rayón.25. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Reforma y Paraguay.26. Modelorama, con ubicación en el cruce de las calles Gómez Morín y Cascada.27. Circle K, ubicado en el cruce de Insurgentes y Montes de Oca.28. Modelorama, con ubicación en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Zafra.

