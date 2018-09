Rescata animales del maltrato y abandono

Ciudad Juárez— El amor a los animales ha dado un giro de 180 grados a su vida desde hace siete años, pues de ser capitán de meseros pasó a ser un guardián y rescatista de perros y gatos de la calle.Juan Carlos Jiménez adaptó su vivienda ubicada en la calle Diógenes Bustamante de la colonia Monumental, para compartirla con 22 canes y 12 gatos que ha encontrado en la calle e incluso, animalitos que han sido llevados por particulares hasta su casa para abandonarlos.“Estoy desesperado porque en lugar de llevarse, me traen y en tres ocasiones he caído en esa trampa y me los han dejado, me dicen que me van a ayudar y nomás tres días o una semana y se desaparecen, ya no vienen, me los dejan aquí y zas”, expresó.“Yo esto no lo considero un albergue porque no estoy ni registrado ni hay algún tipo de instituciones que me estén ayudando, es una labor que yo hago de corazón porque amo a los animalitos con toda mi alma”, dijo.Jiménez mencionó que para él no es importante el tipo de raza de las especies ni lucrar con ellos, por el contrario, actualmente se dedica a limpiar casas o patios para conseguir recursos y comprar croquetas, artículos de limpieza y pequeñas galletitas de premio para motivarlos y generar un sano desarrollo de sus perros.“Me dejo de comprar zapatos y muchas cosas personales. ¿Por qué? Mi filosofía de ahorita es: si yo ya trabajé muchos años para darme mis gustos, que sigo teniendo esas necesidades, ahora quiero dar algo, aportar a la comunidad, al mismo planeta, a la sociedad, devolver algo, y yo sé que hay gente que ayuda a otras personas pero muy poca cuida de los animalitos, siento que Dios me lo puso en mi corazón y ahora me dedico a esto”, expuso.Aunque todos los días realiza el aseo del área dos veces y los saca a pasear de cinco en cinco por las mañanas, refiere que las necesidades son muchas, ya que un costal de 25 kilos de croquetas puede durarle tan sólo 5 días dando una ración generosa diaria a los 22 perros en casa, sin contar el gasto para el alimento de los gatitos.“Una vez me encontré uno de los perritos que yo había dado, en la calle y dije no; ahora lo que hago para darlos, me pongo más enérgico, que tengan casa propia, vivan aquí, patio suficiente, una casita para él y que no tengan razas como rottweiler, pitbull, o bullterrier porque en una experiencia se llevaron un perrito para ser aporreado y entrenar a otros y no se vale”, lamentó.Finalmente resaltó que considera que en la ciudad hay un grave problema de abandono animal, por lo que recibe nuevamente a los perritos que dio en adopción, de ya no ser queridos por sus amos.Para donativos de alimento de perros y gatos así como artículos de limpieza e interesados en adoptar una mascota, Jiménez puso a disposición el número celular (656) 264-43-04.