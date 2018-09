Ciudad Juárez— Luego de ocho años en el abandono el Centro de Formación Integral y Profesional para la Prevención y Atención a las Adicciones (CFIPAA) será ocupado de nuevo por Gobierno del estado; ahora como un centro de educación media superior, mencionó Pablo Cuarón, secretario de Educación y Deporte.Dicha edificación fue realizada con fondos federales en el año 2010, bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón, pero nunca fue utilizado.“Lo estamos rescatando para hacer de este centro una escuela, un centro donde pueda estar ofertándose esta educación media superior. Cuenta con un gimnasio, comedor, salones, canchas de futbol rápido. Nuestros jóvenes estarán muy contentos de poder gozar en esa ubicación de un centro como este”, mencionó Cuarón.Mediante diversas gestiones entre las Secretarías de Salud y Educación, al inmueble ubicado en la calle Ribera Águila Blanca y Ribera de Estocolmo de la colonia Riveras del Bravo se le invertirá un millón 300 mil pesos para arreglar “algunas cosas que no funcionaban”.El mismo ya se encuentra en funciones pero será inaugurado en una ceremonia oficial el próximo miércoles con la presencia del gobernador Javier Corral.“Ya iniciaron. Ya están en clases. Creo que están 70 (alumnos). Se quiere llegar rápido a 150 pero a través de que se conozca esta oferta sentimos que va a subir rápidamente la matrícula”, comentó el funcionario.Datos periodísticos indicaron que el complejo tiene una medición de 18 mil 177 metros cuadrados. Asimismo, el edificio había sido habilitado como un centro comunitario municipal pero por falta de recursos no pudo funcionar.Por lo anterior, fue traspasado en el año 2015 a la secretaría de Salud del Gobierno estatal. Ésta comenzó el proyecto del CFIPAA, que era un órgano de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones. No obstante tuvo el mismo destino. Luego en 2016, fue de nueva cuenta inaugurado por el exgobernador César Duarte pero tampoco pudo mantenerse el proyecto.Respecto al equipamiento que utilizará el recinto, ahora como instituto de educación media superior, el secretario Cuarón refirió que se utilizará parte del equipamiento del sistema de educación de Telebachillerato.“Es un sistema en donde se está ofreciendo la educación de preparatoria con un sistema donde también hay interacción a través de los maestros y a través de lo presencial y en línea. Es un sistema muy ágil, muy adecuado, con una metodología muy completa pero muy simple”, dijo.“La colegiatura es muy módica (de 500 pesos por semestre). Además hay apoyo con becas para la educación media superior. Lo que queremos es que nuestros jóvenes no abandonen su educación que por cierto es el indicador más preocupante que tenemos. Con todo el apoyo que tenemos no creo que podamos dar más razones para que los jóvenes no abandonen sus estudios”, puntualizó el funcionario.

