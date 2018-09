Vinculan a proceso a hombre por homicidio

Ciudad Juárez— Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer señalada como vendedora de heroína y el intento de homicidio de un comprador de la droga.La víctima que sobrevivió es quien identificó al hoy procesado, José Miguel Gallegos Rodríguez, apodado “El Choclo”, como uno de los dos hombres que los atacaron a balazos para llevarse una dosis del estupefaciente que tenía en su poder su amiga Noemí Zamora Duarte.En un parte informativo elaborado el pasado 17 de julio por el agente ministerial se señala que ese día a las 8:40 de la mañana fue enviado al cruce de las calles Privada de Henequén y bulevar Zaragoza en Infonavit Solidaridad porque había sido asesinada una mujer.Al llegar se encontró la escena del crimen acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a cargo de la unidad 912 y se le informó que un lesionado había sido trasladado al Hospital 66 del IMSS.El policía ministerial dio aviso a peritos, quienes al llegar documentaron que se hallaba el cuerpo de una mujer tirado sin signos vitales y a simple vista le observaban una herida en la espalda del lado izquierdo y otra del lado derecho, una en el antebrazo derecho y otra en el pecho del lado izquierdo.Además encontraron dos proyectiles y cuatro casquillos de color dorado, todos de calibre .45, dos manchas rojas y un fragmento metálico, así como cinco casquillos de calibre 7.65 milímetros.La causa de muerte de Noemí Zamora Duarte fue a consecuencia de los disparos que recibió en tórax y abdomen, se determinó en la necrocirugía, y sus restos fueron reconocidos por su madre y una tía.El pasado 18 de julio la víctima que sobrevivió declaró ante un agente del Ministerio Público (MP) que un día antes le había llamado a Noemí como a las 7 de la mañana porque él es adicto a la heroína y ella le vendía. Ese día quedaron de verse cerca de un parque y al llegar, ella le pidió que la acompañara al bulevar Zaragoza.Al ir caminando, dijo el testigo, vio un carro Honda de color azul donde se encontraban tres hombres, uno de ellos era “El Choclo”. Luego vio que uno de esos individuos se acercó a ellos y sacó un arma corta y le dijo a Noemí que le diera la droga y el dinero que traía. Noemí atendió la instrucción, pero se acercó otro hombre que también portaba un arma y los acorralaron y les dispararon.“Yo me quedé parado, después se acercó uno de ellos y saco también una pistola. Nos acorralaron cerca de la escuela, ahí es como un laberinto, y les dije que me dejaran ir, que yo sólo había ido a conectar (comprar droga) y me dijo “ya valiste madre” y le dijo a Noemí “pinche vieja, ya te cargó la chingada” y empezaron a disparar. Uno de ellos tiró por la espalda y me quiso dar el tiro de gracia, pero me moví, sólo me dio un rozón”, declaró la víctima, y así fue expuesto por un agente del MP a un Tribunal de Control.Esos fueron algunos de los datos de prueba tomados en cuenta por el tribunal para dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Gallegos Rodríguez por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.Al sospechoso se le impusieron dos años de prisión preventiva como medida cautelar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.