La Asociación Nacional de Protección al Patrimonio de los Mexicanos (Anapromex) seguirá expidiendo engomados de padrón para vehículos “chuecos”, dio a conocer Fidel Villanueva, titular de dicha asociación civil.A su decir, están en orden con Hacienda por lo que no ven ninguna falta a la ley. Asimismo, se dijo en desacuerdo con que la autoridad pretenda decomisar dichos vehículos porque “las familias necesitan circular”.“Sobre que van a quitar los carros porque no pagan impuestos pues ni los van a pagar ahorita, eh. Todo lo cobran en dólares. No se puede. Hay posibilidad de que Ciudad Juárez vaya a comenzar con las regularizaciones a bajos costos, por ahí están las gestiones en la Ciudad de México, es cierto, pero no serían todos. Hay que esperar las negociaciones, hay que esperar si se puede hacer”, comentó Villanueva.En referencia a los acuerdos que la Fiscalía General del Estado realizó desde hace dos meses con los loteros para que éstos dejaran de expedir las llamadas “placas rojas” fijándoles un plazo para regularizar el parque vehicular hasta principios de octubre, Villanueva dijo que era un asunto en el cual prefería no meterse.“Hay una cosa: los loteros establecidos en las fronteras causan un daño porque son comercio establecido pero de una forma u otra, en los acuerdos que ellos lleven pues ahí no me puedo meter. Yo ya no me quiero meter en broncas ajenas que no son mías. Es lo único que puedo decir. No le estoy echando a nadie, que quede claro”, mencionó.Previamente, Daniel “Chito” Cereceres, líder de la Unión de Vendedores de Autos Usados, hizo un llamado a la ciudadanía para que no compren ningún tipo de matrícula irregular puesto que el Gobierno del estado mencionó que iniciarán revisiones a los automóviles que circulen con placas o engomados que no sean los autorizados.“El Gobierno del estado nos lo dijo tajantemente: ‘hasta el primero de octubre tienen para que ustedes regularicen el parque vehicular, y partiendo de ahí habrá revisiones y decomisos de vehículos que circulen en esas condiciones’. Sean placas rojas, sean Anapromex, sean IDENTIFI KT, sean Onappafa, sean lo que sea van a tomar cartas en el asunto, como lo ha expresado el fiscal aquí en Juárez”, comentó.La determinación de poner fin a dichos engomados se dio por el alto índice de participación en actos ilícitos de los autos que los portan, dio a conocer Jorge Nava, fiscal de distrito Zona Norte.