Tras quejas, cierran alberca del Parque Central

Ciudad Juárez— Tras quejas de los usuarios, hace dos semanas que se cerró la alberca semiolímpica del Parque Central Oriente, y ahora las autoridades del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física están a la espera de que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) arregle el problema.“Lo único que puedo hacer de ejercicio es nadar por problemas de la rodilla y ya tengo dos semanas que nada, sí me urge que la abran. La alberca no era inoperable, funcionaba normal, se me hace una medida muy drástica”, mencionó Rosa González, una usuaria, quien dijo que pagó 350 pesos por mes por acudir a ese lugar.En la puerta de la instalación deportiva se colocó un letrero desde el 21 de agosto que avisa del cierre temporal.“Después de evaluar el problema que se presenta del abastecimiento del agua, se realizarán trabajos en conjunto con la Junta de Agua (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), para darle solución en lo más breve posible”, dice el escrito firmado por el director del Instituto del Deporte, Mauricio Israel Balderrama Armendáriz.El funcionario aseguró que la JMAS se comprometió a cambiar la tubería que tienen de tres cuartos a una de dos pulgadas, y posteriormente instalarán una toma individual para suministro de la alberca.Explicó que como no se está surtiendo agua para la piscina, no pueden abrirla porque no está circulando y debido a ello se genera moho y hongos que pueden afectar la salud de los usuarios.Afirmó que a quienes han pagado para usarla se les respetará ese desembolso.Balderrama explicó que la JMAS se comprometió a cambiar la tubería esta semana, y en cuanto estén terminados esos trabajos la alberca se abrirá nuevamente.Hace 15 días usuarios de las instalaciones se quejaron que desde hace dos meses había escasez de agua, al punto de solicitar pipas y hasta el apoyo del Cuerpo de Bomberos para abastecerse.La jefa de Instalaciones Deportivas Municipales, Sarahí de los Santos, explicó que los servicios de agua y energía eléctrica son compartidos con el Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam), por lo que luego de que el líquido recorre todo el parque, la última toma es en la piscina y a veces no es suficiente.Son cerca de 400 usuarios los que acuden desde las 7:00 de la mañana a las 9:30 de la noche todos los días y se paga una cuota de 350 pesos mensuales y 100 para la inscripción anual.

