Exigen maestros para 7 planteles

Ciudad Juárez— Durante la mañana de ayer un grupo de padres de familia se manifestó frente a la Subsecretaría de Educación, ubicada al interior del edificio del Pueblito Mexicano sobre la avenida Lincoln, con la intención de exigir educadores para cerca de siete escuelas primarias que carecen de docentes en el sector Zaragoza de esta localidad.A decir de los quejosos, las autoridades educativas únicamente han atenido el problema con promesas inconclusas, por lo que se vieron forzados a tomar medidas de presión más notables.“Estamos desde muy temprano aquí padres de familia de varias escuelas exigiendo maestros porque nos prometen y no nos dan ninguna respuesta. Ahorita van diez días en los que nuestros hijos no han tenido ningún maestro. Entonces, los niños corren, juegan, se golpean y nadie hace nada. Nada más nos dicen que lo van a ver pero no hay una respuesta exacta”, dijo la señora Verónica Martínez en referencia a la escuela Miguel Lerdo de Tejada, donde “falta un maestro para el grupo de 3B”.“Lo único que pedimos es un maestro de planta porque a veces nos comentan que van a mandar el maestro pero no saben si es por tres meses. Los niños apenas están agarrando el ritmo y lo vuelven a cambiar al maestro, pues se destantean los niños”, agregó.Asimismo, la manifestante reconoció que dicha escuela se vio beneficiada por el programa de uniformes gratuitos que implementó el Gobierno del estado. No obstante, refirió: “Si no tenemos maestros, pues de qué nos va a servir”.A su vez, la señora Cinthia Ramos comentó que la misma situación ocurre en la escuela Luis Donaldo Colosio, ya que también carece de un maestro para el grupo de “3B” que tiene 34 alumnos sin educador.“Desde que entró el ciclo escolar nos falta el maestro. No ha llegado. Nos dicen que nos lo van a mandar y no lo mandan. Nos lo dijo el inspector de la escuela, nos dijo que entrando ya iba a estar el maestro pero pues no”, aseguró.Los manifestantes lograron entablar diálogo con Servando Flores, encargado de primarias federales, quien les comentó que “a más tardar este próximo jueves ya debe de estar todo cubierto”.“Yo hago la gestión, yo no tengo maestros. Yo atiendo a la gente con gusto. Yo los entiendo perfectamente. Se iban a contratar el miércoles, jueves y viernes a los maestros, hubo un problema de comunicación entre el servicio profesional docente, programación y recursos humanos. No se pusieron de acuerdo”, mencionó el funcionario a los manifestantes.De no cumplir con su palabra, los padres de familia advirtieron que se apostarán de nuevo en las instalaciones pero ahora acompañados de sus niños.