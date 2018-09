Ciudad Juárez— Como consecuencia del cambio climático, Ciudad Juárez como otros centros urbanos del mundo tiene hoy un mayor número de días calurosos que hace algunas décadas, revela una herramienta desarrollada por el periódico New York Times.De acuerdo con este modelo, en 1970, Juárez podía esperar tener al año 99 días con temperaturas mayores a 32 grados Celsius (89.6 Farenheit), lo que representa el 27 por ciento del año.En 2018, el número de días con las mismas características que se pueden esperar subió a 120, lo que corresponde al 33 por ciento del año.El análisis elaborado por el medio estadounidense muestra que, al final del siglo en curso, el número de días que tienen temperaturas por encima de los 32 grados Celsius podría subir hasta 149, lo cual es el 41 por ciento de todo el año.“Es probable que el área de Ciudad Juárez experimente este calor adicional aun cuando los países realicen acciones para reducir sus emisiones hacia el final del siglo”, reportó The New York Times.El periódico llevó a cabo este ejercicio en conjunto con Climate Impact Lab, una organización integrada por científicos especializados en el clima, economistas y analistas de datos de diversas instituciones como Rhodium Group, la Universidad de Chicago, la Universidad Rutgers y la Universidad de California, Berkeley. La herramienta disponible en línea permite comparar los probables panoramas que les esperan a las distintas ciudades del mundo de cara al cambio climático.Según The New York Times, en América del Norte, el aumento en el número de días calurosos podrá ser menos disruptivo en Phoenix, Arizona, donde, señala, los habitantes están acostumbrados a experimentar temperaturas “abrasadoras”.Ello, en comparación con otras ciudades del hemisferio norte de la Tierra, como Montreal, Canadá, donde, de acuerdo con el periódico, cerca del 40 por ciento de los hogares no cuenta con aire acondicionado.“Se ha conocido que mundialmente las altas temperaturas incrementan el riesgo de sufrir enfermedades y la muerte, sobre todo entre los adultos mayores, los niños y las personas que sufren enfermedades crónicas”, señala.

