Ciudad Juárez— El arresto de Ezequiel M. M., de 29 años, conocido por comerciantes que al parecer fueron sus víctimas como “El Cínico”, alivia un poco la crisis de robos violentos que se cometen en la ciudad, pero él no es el único ladrón que los está afectando, consideró Martín García López, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).Aunque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), cuyos elementos lo detuvieron la noche del sábado junto con un cómplice, documentó 28 robos cometidos por el sospechoso, existen muchos más afectados que no denunciaron los hechos por miedo a represalias.Trabajadores de un negocio que fue asaltado de forma reciente dijeron que la desconfianza prevalece ante la expectativa de que se registren nuevos ataques.“Siempre tenemos miedo, siempre estamos a la expectativa”, comentó ayer el empleado de un comercio que fue robado de forma violenta en dos ocasiones durante lo que va del presente año.Con la condición del anonimato porque tiene miedo, dijo que siempre están con el “Jesús en la boca” cuando al establecimiento donde labora entran personas con actitud sospechosa.“No todos roban, por supuesto, pero nunca falta quien si lo haga”, comentó su compañera.García López indicó que los comerciantes realizan la parte que les corresponde y desde ayer comenzaron el proceso para identificar a “El Cínico” como el hombre que los afectó.Una vez completado ese proceso, espera que se continúe para que pague los ilícitos que cometió si es que resulta ser el responsable.“Es uno de los que nos han estado afectando, estamos en el proceso de identificarlo, los afectados se acercan a autoridad, nos mostraron fotos de otro que no era, esperemos que este sí sea el que haya afectado”, comentó.Lo que les queda claro, afirmó, es que el detenido no es el único que atraca en las negociaciones locales.“Agradecemos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, queremos una ciudad tranquila, por un lado para los empresarios que estamos invirtiendo y por el otro para que la ciudadanía esté protegida”, dijo.Los datos oficiales de los comercios afectados que dio a conocer la Policía Municipal se generaron por las denuncias ya interpuestas, pero definitivamente hay más afectados que no han denunciado.Explicó que los ladrones se apoderaron de sus carteras y de sus teléfonos celulares, por lo que temen ser identificados y ubicados por los ladrones.“Haremos el esfuerzo para que la gente se anime a realizar la denuncia, vamos a colaborar para que se puedan hacer sus procesos, porque luego resulta que los sueltan a las 48 horas. Estamos convencidos de que hay más afectados”, concluyó.

