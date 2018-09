Ciudad Juárez— Con al menos 20 toneladas de tapas para reciclar, culminó ayer el Tapatón de la Esperanza que promueve la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) para costear tratamientos y medicinas de menores con estos padecimientos.Erick Villegas, encargado de mercadotecnia, explicó que se convocó a la ciudadanía para donar tapas, que serían colocadas en un camión de una recicladora local que se ofreció a comprar el material; sin embargo, el apoyo ciudadano excedió las expectativas, por lo que el camión receptor no fue suficiente.A un año de haber iniciado el programa, señaló que ha habido una gran respuesta, al grado de juntar 10 toneladas de tapitas en ocho meses y con esto una cantidad de 20 mil pesos que se invirtió en comprar medicamentos en Canadá.“Lo que queríamos era sacar todo el material que teníamos adentro, ya que el terreno no es nuestro, es prestado, por lo que era el último día para traer tapitas y con las que trajo la gente es con lo que se llenó el camión”, dijo.Desde las 9:00 horas unos 100 voluntarios se dieron cita en un terreno ubicado entre las calles 18 de Marzo y Castellanos, para sacar todo el material, y aunque el camión se llenó antes del mediodía, decenas de ciudadanos acudieron con bolsas de tapitas para donar. Explicó que por ahora se busca sacar todas las toneladas que hay en dicho espacio y establecer un acuerdo con Yonke Fénix, la recicladora local que hizo la compra del material, para saber si continuará la campaña, se detiene o si se cambia el producto.“Para nosotros es algo bien bonito que la gente quiera ayudar a los niños porque muchos tiran las tapitas pensando que son basura, pero para nosotros es una esperanza de vida”, mencionó.Por su parte Martha Amaya, colaboradora de Apanical, explicó que se había conseguido una recicladora en Hermosillo, pero por fortuna los contactó una local que es donde se quedará el material y ahora se busca un terreno para continuar recolectando las tapitas.“Necesitamos ayuda del Municipio, el proyecto ha crecido mucho, la gente tiene ganas de ayudar, yo creo que sí se puede y si nos ayudan vamos a seguir haciendo el programa, pero por el momento lo vamos a tener que suspender”, informó.Resaltó que es un programa que ha recibido donaciones de la ciudad, partes de Estados Unidos y el interior de la República, por lo que esperan no se pierda para ayudar y seguir la cultura de reciclaje. Por tal motivo, explicó que Apanical abrirá una nueva convocatoria para solicitar voluntarios que les apoyen con manos para colocarlas en costales y se puedan ir a la recicladora; hasta nuevo aviso ya no se recibirán más tapas.El llamado es el próximo domingo 9 de septiembre a las 9:00 de la mañana con gorra, guantes, agua y mucha energía para pasar tapitas, además de cajas de cartón, botes de pintura vacíos, rastrillos para barrer, costales de harina y bolsas para basura.

