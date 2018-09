Ciudad Juárez— En más del 50 por ciento de las ocasiones en que los agentes del Ministerio Público (MP) solicitan videos de las cámaras de seguridad que deberían estar instaladas en los cruceros de Ciudad Juárez, como parte de investigaciones criminales, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) responde que el material no existe porque las cámaras no funcionan o los equipos son inexistentes.De 369 aparatos de monitoreo con que se contaba en Juárez, actualmente funcionan 221, según datos oficiales.Las unidades de Delitos contra la Vida y de Robos de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte son las entidades que más solicitudes presentan a la SSPM en busca de datos que permitan ubicar vehículos y personas. Pero los representantes sociales estiman que de 10 peticiones en menos de cinco obtienen información útil.“En mi experiencia, de unas diez peticiones que hacemos a la SSPM en cinco nos dicen que no hay material grabado porque las cámaras están fuera de servicio o simplemente en el crucero no hay y si el material que pedimos corresponde a hechos sucedidos de noche, la calidad es mala porque no se alcanzan a apreciar los rostros. Lo captado de día sí nos ha servido”, indicó un agente del MP.“Sí son de utilidad, el problema es que algunas no funcionan. Del 100 por ciento de peticiones que hacemos en más del 60 por ciento nos responden que no hay cámaras o que no sirven. Por ejemplo, recuerdo un caso en particular donde lo captado por un equipo nos permitió ver a qué hora dejaron un vehículo abandonado y ese dato dio pie a ubicar a los responsables o también un caso de una persecución a un “carjacker” que fue importante para la investigación, expuso un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida.“Yo sí he pedido material pero siempre me han respondido que no hay. Así que simplemente tenemos descartado este medio”, afirmó una fiscal.“Tenemos un caso donde se identificó a unos asaltantes por el tipo de vehículo que usaban y eso quedó en el registro de unas cámaras instaladas en los semáforos. Ese material sirve, el problema es que no todas las cámaras funcionan y dependiendo del sector nos topamos con el hecho de que los aparatos están descompuestos”, refirió uno de los agentes del MP consultados sobre el tema.Cuatro de cada 10 cámaras de seguridad que vigilan la ciudad no funcionan actualmente porque en los últimos tres años no tuvieron mantenimiento, dio a conocer Jocelyn Guzmán, enlace de Comunicación del C-4.Informó que por la falta de respaldo técnico 7 de cada 10 llegaron a presentar averías hasta el año pasado, pero se han ido reparando.La portavoz del centro de mando donde se concentran las imágenes de vigilancia urbana dijo que de 369 aparatos de monitoreo con que se contaba en Juárez se llegó a tener funcionando sólo 108, por lo que se hacen esfuerzos por reconstruirlas. Actualmente funcionan 221, según el dato oficial.Arturo Sandoval, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, dijo que el Municipio pasó el control de las cámaras de seguridad al Estado, a fin de que se encargara de su mantenimiento y operación.El panorama fue lamentado por los presidentes de los corredores comerciales de las avenidas Tomás Fernández y Manuel Gómez Morín, quienes urgieron a las autoridades a no dejar abandonado este proyecto de vigilancia.Los empresarios Sergio Muñoz y Martín Luna, representantes de los corredores comerciales, dijeron que el programa de vigilancia urbana ha tenido un costo millonario y es herramienta valiosa para la prevención y persecución del delito, por lo que es necesario restablecerlo en su totalidad.Cifras de la Mesa de Seguridad y del Observatorio del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, confirman que las calles de esta ciudad son escenarios diarios de la comisión de delitos.De acuerdo con los promedios de incidencia delictiva 2018 (enero-julio) de dichos observatorios, y reportes oficiales, las calles son testigos cada mes de 99 choques con fuga, 103 homicidios, 53 asaltos a tiendas de conveniencia, 21 carjackings, 82 robos a casa habitación y 12 robos violentos contra transeúntes, entre otros delitos.Rara vez las cámaras de seguridad operadas desde los centros de mando policial captan los hechos, como ocurrió el pasado miércoles, cuando un hombre fue observado en un video disparando contra una persona en las calles Bocoyna y Carlos Amaya.La vocera del Centro de mando C-4, dijo que los técnicos dedicados a reparar las cámaras de seguridad tienen limitantes porque no hay refacciones para estos aparatos.Algunas, dijo Jocelyn Guzmán, son obsoletas y no es viable su reparación.De las 369 cámaras con que contaba la ciudad hasta hace tres años, se han dado de baja 148 por esos motivos, según se informó.El Centro de mando C-4 trabaja actualmente en línea con el 60 por ciento (221) de los artefactos de vigilancia urbana que existían, comentó la portavoz.Martín Luna Cano, presidente del corredor Gómez Morín, dijo que desde su percepción las autoridades dejaron de incentivar el proyecto de vigilancia urbana confiadas en que la violencia había disminuido, pero ésta volvió a arreciar en los últimos meses.Es una herramienta valiosa y necesaria para la prevención del delito y también para la persecución, dijo, a la vez que lamentó las condiciones en que se encuentran.“En este corredor (comercial) no sabemos cuáles funcionan y cuáles no… sólo ellos (las autoridades) lo saben”, comentó Luna.Sergio Muñoz, del corredor comercial Tomás Fernández, instó a las autoridades a conseguir los recursos necesarios para recuperar la inversión que se tenía a este respecto.De acuerdo con archivos periodísticos, en el 2009 se instalaron 280 cámaras con una inversión de 200 millones de pesos. El Estado dispuso de instalar otros 89 aparatos de vigilancia en el año 2014, sin que se tengan datos de la inversión.