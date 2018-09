Adultos mayores deben seguir activos

Ciudad Juárez— Los estereotipos de la vejez limitan el desarrollo de los adultos mayores de manera física y emocional, comentó Rosa Olimpia, docente de gerontología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Los estereotipos lo que tienen de peligrosos es que los adultos mayores también se lo creen y los llegan a vivir”, explicó.“Si son enojones o son devotos de alguna religión pensamos que está mal porque todo le echan la culpa a la vejez, cuando toda la vida ha sido así”, agregó la experta.En cuestiones psicológicas se debe identificar primero si esa siempre ha sido parte de su conducta o si en realidad hay cambios significativos para poder pensar que tienen una patología psicológica como la depresión.De acuerdo con la docente Rosa Olimpia en esa etapa de la vida experimentan cambios, pero ellos continúan con el deseo de seguir haciendo lo que siempre les ha gustado.Si no tienen limitada su capacidad mental y les prohíbes hacer alguna actividad les afecta emocionalmente, más que limitar tenemos que acompañar al adulto mayor para que siga haciendo la mayor parte posible de actividades que hacía o que le gustaba hacer.“Si les gusta ir a bailar, el hijo le dice que no se ve bien, cuando bailar es una de las actividades física que les va generar bienestar”, comentó la experta en gerontología.Comentó que cuando las personas de la tercera edad que ya son dependientes de los hijos o el cuidador estar en una silla de ruedas no se les debe impedir continuar con actividades, sino adecuarlas al estilo de vida que llevan.Si puedes llevarlo con sillas de rueda a un centro de día son un excelente opción para que esté conviviendo y esté en otras actividades, donde van en un horario y regresan a la casa.Como parte de generarles un bienestar a las personas de la tercera edad, una opción es llevarlos a una casa de día en donde los cuiden expertos y se adaptan a los horarios de las actividades de la familia, explicó la docente de la UACJ.La asociación Girasoles se dedica desde hace 13 años a elaborar estrategias de desarrollo humano del adulto mayor que les permite vivir una vejez sana.De acuerdo con la asociación se deben respetar los hábitos y actividades de las personas de la tercera edad. “Ni los años ni la enfermedad significa que ‘ya no son’, y aún cuando ante nosotros haya cambiado su imagen, son los mismos”.La maestra Rosa Olimpia, enfatizó en que los estereotipos hacia la vejez son perjudícales para el desarrollo físico, psicológico y social para las personas de la tercera edad.“Es perjudicial decirles ya no te pares, quédate ahí sentado, no hagas eso, lo vas hacer mal, y eso va haciendo que la persona se vaya deteriorando física y mentalmente”, agregó la experta.

