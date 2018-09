Ciudad Juárez— La construcción del Centro de Investigación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), a cargo del Gobierno del Estado, se encuentra en el abandono aun cuando su inicio de operaciones se contemplaba para este año.En marzo pasado una ceremonia encabezada por el gobernador Javier Corral inició las obras con la colocación simbólica de la primera piedra en terrenos del Exhipódromo de la ciudad.Desde entonces no hay avance en los trabajos. Una excavadora, un par de camionetas viejas, una caseta de vigilancia hecha de madera y un parque infantil abandonado son el panorama visible de lo que se anunció sería uno de los proyectos de innovación más importantes para Juárez.En octubre de 2017 el CIITA fue parte de los logros informados por Corral con motivo del primer año de su administración, para lo que realizó eventos denominados “Balance del 1er año de gobierno”.“Un año de grandes logros”, fue el slogan escogido por el gobernador y la Coordinación de Comunicación Social para difundir el balance, en el que CIITA fue promocionado como un “puente” para la frontera.“El CIITA es un puente más de Ciudad Juárez, pero éste conecta el presente con el futuro. Será un centro de 7 mil m2 de construcción en un área de 2.4 hectáreas que albergará espacios y equipamiento especializados”, aseguró el gobernador el 7 de octubre de 2017 ante funcionarios e invitados especiales al evento, realizado en las oficinas de Gobierno del Estado en Juárez.Agregó: “En los próximos días pondremos la primera piedra y se publicará el Diario Oficial del Estado el decreto de constitución de su fideicomiso, donde la participación de la iniciativa privada será mayor en la integración de su órgano de gobierno que del sector académico o gubernamental, y aseguraremos en los lineamientos que este centro no pueda cambiar su objeto y fines con el cambio de administraciones”.La aprobación del proyecto de construcción, afirmó, era un detonante de beneficios para Juárez pues se había conseguido una inversión extra de 25 millones provenientes del Fondo Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) para un Centro de Innovación en Moldes y Troqueles, a instalarse en el complejo del CIITA.En esa fecha el mandatario afirmó además que, provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se contaba con 240 millones de pesos destinados a la construcción del CIITA y que había otros 15 millones de pesos disponibles para un Centro de Inteligencia Artificial, también dentro del complejo de innovación.El 26 de marzo Corral e integrantes de su gabinete realizaron una ceremonia para dar inicio a la construcción del complejo. La primera piedra colocada por los funcionarios estatales quedó justo en eso, una hilera de tabiques que permanecen en medio de la nada.Hacia junio de este año los trabajos de construcción cambiaron de lugar dentro de los terrenos del Exhipódromo. Andrés Carbajal Casas, subsecretario de Obras Públicas, explicó entonces que los ajustes se debían a solicitudes del Instituto Politécnico Nacional para modificar la ubicación de los estacionamientos.Hoy, en esos terrenos no hay obras para construir el CIITA ni el centro de moldes o el de inteligencia artificial, verificó El Diario en un recorrido.“Yo estaba aquí cuando vino el gobernador a poner la primera piedra. Desde entonces, nada, la máquina está parada, solamente se ven algunos vigilantes que no permiten que entre nadie”, comentó uno de los vecinos del complejo.Un negocio de comida enfrente de la que se supone será la entrada al CIITA es testigo de la pausa en los trabajos.“Aquí han venido a hacer muchas cosas según ellos, que hospitales, que parques, que centro de convenciones, pero mire, no hay nada. Vienen, toman fotos, miden y se van”, dijo uno de los comensales y vecino del sector.Claudia Vázquez, vocera de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, aseguró que el proyecto sigue en pie pero que la falta de trabajos se debe a condiciones ajenas al Gobierno estatal.“Es un proceso muy complejo, donde participan diversos actores, no sólo Gobierno del Estado. En este momento el desarrollo se encuentra de lado del Conacyt y debemos apegarnos a sus tiempos”, indicó. “El proyecto está listo, pero es complejo. Cada uno de los actores tiene sus marcos y tiempos”.La participación de diversos actores en la construcción del CIITA estaba contemplada desde el inicio del proyecto. De acuerdo con las declaraciones de funcionarios estatales, para noviembre de este año se contemplaba el inicio de operaciones.

