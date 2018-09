El extorsionador de hoteles, farmacias, estéticas, entre otros negocios, conocido como “El Cínico“ fue capturado anoche por agentes municipales.El hombre identificado como Ezequiel M. M trajo en jaque varios meses a las autoridades luego de que atracó varios negocios establecidos diciendo que pertenecía a un grupo criminal e iba a comenzar a cobrar la cuota.El hombre, a quien también se le conoce como el Joker, pedía “lo que tuvieran“ en caja para iniciar el cobro por derecho de piso. La fiscalía estableció que era un charlatán que no pertenece a ningún grupo criminal.Su detención fue tras una persecución que terminó en los cruce del bulevar Manuel Gómez Morín y avenida Antonio J. BermúdezFue detenido junto con otro hombre; al ser sometidos a una inspección se les localizó entre sus pertenencias la cantidad de 14 mil 878 pesos en billetes de diferentes denominaciones, así como tres mil pesos en monedas que previamente habían robado.Los dos detenidos fueron plenamente identificados por los empleados de la negociación farmacéutica afectada, quienes señalaron a Ezequiel M. M. alias “El Joker, El Waiko y/o El Cínico”, quien ingresó al establecimiento y se dirigió a la caja amenazando a la cajera al decirle que era integrante del grupo criminal la línea y que le entregara todo el dinero que tenía mientras la amagaba con un objeto que simulaba ser un arma de fuego, asimismo ordenó que no gritara y que le obedeciera en todo, ya que afuera tenia gente armada para que “refagueran” la farmacia o le prendieran fuego a su indicación.La Policia estima que de esta misma manera asaltaron los siguientes negocios :1. Farmacia Guadalajara, ubicada en el cruce de las calles Manuel Gómez Morín y Ejercito Nacional.2. Maricos Villa del Mar, con ubicación en la Avenida De Las Américas.3. Restaurante Kinsui, con ubicación en el cruce de las Avenidas Paseo Triunfo de la República y Adolfo López Mateos.4. Modelorama, con ubicación en el cruce de las calles Insurgentes y Panamá, en la colonia Partido Romero.5. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Pradera de los Álamos y Ramón Rayón.6. Playa Bichis, ubicada en el cruce de Avenida Manuel Gómez Morín y Faraday, en la colonia Los Jardines.7. Circle K, ubicado en el cruce de las Avenidas Santiago Troncoso y De Las Torres, en la colonia Roma.8. Estética Trucco, ubicada en el cruce de la Avenida Manuel Gómez Morín y San Antonio, en la colonia Anita.9. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Belisario Domínguez y Guillermo Prieto Lujan, en la colonia Chaveña.10. Súper Six, ubicado en el cruce de las calles Bolivia y Tlaxcala, en la colonia Hidalgo.11. Súper Six, ubicado en el cruce de las calles Agustín Melgar e Ignacio Mejía, en la zona centro.12. Hotel La Teja, ubicado en el cruce de las Avenidas Paseo Triunfo de la Republica y Plutarco Elías Calles, en la colonia Monumental.13. Farmacia Benavides, ubicada en el cruce de las Avenidas Adolfo López Mateo y De La Raza, en la colonia Los Nogales.14. Motel Palmeiras, con ubicación en el cruce de las calles Paraguay No. 1615 y Municipio Libre, en la colonia Melchor Ocampo.15. Súper Six, ubicado en el cruce de las calles Hacienda La Noria y Alazán, de la colonia Hacienda de Las Torres.16. Súper Six, ubicado en el cruce de Boulevard Fundadores y Costa Brava, en la colonia Parajes de San José.17. Farmacia del Ahorro, con ubicación en el cruce de las calles Altos Hornos y Oscar Flores, de la colonia Fundidora.18. Farmacia Guadalajara, ubicada en el cruce de Boulevard Zaragoza y Custodia de la República, de la colonia Parajes de Oriente.19. Del Río, ubicado en el cruce de las calles Volcán Nevado de Toluca y Paseo de San Isidro, de la colonia Parajes de San Isidro.20. Farma Ahorro, con ubicación en el cruce de las calles Puerto Palma y Puerto Dunquerque, en la colonia Valle de América.21. Estética Voces, ubicada en el cruce de la Avenida Hermanos Escobar y Cadetes del 47, en la colonia Américas.22. Hotel Victoria, con ubicación en el cruce de la Avenida Paseo de la Victoria y Camino Viejo a San José, en la colonia Trébol Norte.23. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Piros y Adolfo López Mateos, en la colonia Unidad Paso del Norte.24. Súper Six, con ubicación en el cruce de las calles Velero y Ramón Rayón.25. Circle K, ubicado en el cruce de las calles Reforma y Paraguay.26. Modelorama, con ubicación en el cruce de las calles Gómez Morín y Cascada.27. Circle K, ubicado en el cruce de Insurgentes y Montes de Oca.28. Modelorama, con ubicación en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Zafra.