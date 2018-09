Ciudad Juárez— Las condiciones de riesgo que diariamente enfrentan niñas, niños y adolescentes en la ciudad se previene sólo con una mayor educación para los padres, dijo ayer el director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Víctor Esteban Martínez Sánchez.Actualmente cuatro de cada 10 menores resguardados por los agentes de la SSPM son canalizados a la Subprocuraduría de Protección para Menores, en la mayoría de los casos por omisión de cuidados.“Debemos tomar acciones las diferentes dependencias del Municipio para educar a los padres de familia, todos los sectores debemos participar de manera integral”, expuso ante la problemática que enfrenta este sector vulnerable.Y aunque ya existe el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) a nivel municipal, y Prevención Social también forma parte del Sistema éste aún no es funcional por carecer de un presupuesto.Estas carencias provocaron que el mes de agosto dos de las organizaciones de la sociedad civil que conforman el Sipina Juárez abandonaran el proyecto.Blanca Navarrete García, directora de DHIA, y Silvia Aguirre Lomelí, directora de CFIC, manifestaron que no se prestarían a simulaciones y después de varios meses en los que el alcalde Armando Cabada no convocó a reunión al total de los integrantes del Sistema, decidieron retirarse.“Han pasado 18 meses y el Sippina no ha sesionado, tenemos desde febrero del 2017 que el presidente municipal no ha convocado a sesión, ni lo hemos visto, las pocas reuniones han sido informales”, denunció Navarrete García.Ambas directivas forman parte de las organizaciones de la sociedad civil más activas a favor de la infancia y grupos vulnerables y expusieron que la ciudad debe contar con un Sipinna funcional y con recursos, lo que actualmente carece por la falta de compromiso gubernamental.Ambas activistas urgieron la asignación de poco más de dos millones de pesos para el Sipinna y cuestionaron gastos en rubros como Comunicación Social, que no eran prioritarios ante la problemática que vive este grupo vulnerable y que la actual administración municipal no prioriza.Debido a la falta de respuesta, renunciaron y unas semanas después el Cabildo aprobó en sesión extraordinaria 5.8 millones de pesos para la contratación de los grupos Los Recoditos y los Huracanes del Norte para amenizar la ceremonia del Grito de Independencia.Como se informó durante el presente año los agentes han asegurado a 342 menores en situación de riesgo y 128 de ellos fueron canalizados a la Subprocuraduría. Los menores fueron resguardados por los 60 agentes mixtos de la Unidad Especializada en casos Violencia Domestica (Unevid).Durante el presente año los agentes han asegurado a 342 menores en situación de riesgo y 128 de ellos fueron canalizados a la Subprocuraduría. Los menores fueron resguardados por los 60 agentes mixtos de la Unidad Especializada en casos Violencia Domestica (Unevid).“Nos alarma que los padres de familia no se presenten a reclamar a sus hijos. Lo grave es que no viene ni la abuela, ni el tío, ni nadie, como si no hubiera más familia”, dijo el servidor público.Tal fue el caso de la menor de 3 años que deambulaba en la vía pública y tuvo que ser canalizada a un albergue porque su familia no la reclamó.