Se unen 2 mil para retocar mensaje

Eran las 6:00 de la mañana y los asistentes ya se encontraban estacionando sus vehículos en la orilla en el Periférico Camino Real.Algunos feligreses de la iglesia Triunfo de la Cruz levantaron las carpas para iniciar la escalada del cerro para recalcar la frase “Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela”.En estos trabajos participaron alrededor de 2 mil personas pertenecientes a 60 centros de oración de la comunidad evangélica de Ciudad Juárez.En el piso tenían decenas de botes que ya estaban acomodados para vaciar la mezcla de agua con cal que llevarían para retocar las letras que han permanecido ahí desde hace 31 años.Al asomarse los primeros rayos del sol, decenas de personas fueron haciendo una fila por donde pasaría la mezcla que le daría luz a la pinta del cerro.El líder de la congregación, Gabriel Andavazo, organizó desde abajo las labores de sus seguidores.Para delimitar el camino que los llevaría hasta las letras, los participantes fueron subiendo formados apoyándose en bastones de madera y en las manos de sus compañeros.Desde abajo, los cánticos cristianos se escucharon más arriba en las faldas del cerro, e impulsaron el camino de los grupos de feligreses que ahí se congregaron.Algunos asistentes llegaban a pedir una camiseta blanca con la insignia “Pinta del cerro 2018”, y otros vestían con camisetas que los reconocían como miembros de esa congregación.El terreno poblado de gobernadora y lechuguilla no impidió que las mujeres con falda subieran por enormes piedras ni hizo que soltaran las cubetas, los rodillos y las brochas.A las 8:00 de la mañana la columna humana ya había llegado a la pinta, y desde lo más alto de la sierra, la primera frase de la insignia “Ciudad Juárez” ya no lucía opaca.Con el clima nublado, escalar la montaña se hizo más fácil, decenas de personas seguían llegando después de dos horas de iniciada la jornada.Para las 9:00 de la mañana, una pequeña brisa con agua acompañó a los que pintaban el cerro, y desde abajo los compañeros continuaban enviando cubetas con cal para que reluciera la pinta.A las 10:00 de la mañana los 4 mil litros de cal habían sido pintados en los 30 mil metros cuadrados de la frase.Cientos de personas empezaron a descender, y otra vez, como hace dos años, la frase con más devoción religiosa refrendó la fe de las 2 mil personas que ahí se congregaron.La cal que se utilizó para calcar la pinta en el cerro “Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela”, no tiene un impacto negativo en el suelo, indicó el doctor Pedro Flores Margues, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“La cal es un elemento que se da en el suelo de la piedra caliza, de ahí la extraen, es carbonato de calcio, es un elemento natural en las zonas áridas”, comentó el experto.El docente también comentó que el suelo natural de Ciudad Juárez es salino y calcáreo, por lo que no considera que el daño sea grave.Hace unas semanas, la organización Árboles en Resistencia publicó en su página de Facebook una protesta por el daño al medio ambiente que ocasiona la pinta en el cerro “Ciudad Juárez, la Biblia es la verdad, léela”.“Durante más de treinta años autoridades, empresarios y grupos religiosos han sido cómplices de contaminar y dañar el ecosistema de una parte de la sierra de Juárez. Juntos han estado violando varios artículos de protección al medio ambiente”, indicó la publicación.En la publicación también se pidió a la Dirección de Ecología que suspenda la actividad, porque según la publicación “ninguna hazaña puede ser en perjuicio del medio ambiente”.“El daño es tal que se ha modificado el ecosistema del lugar provocando un desequilibrio ecológico del ecosistema, dañando la flora y la fauna del lugar”, indicó la publicación.De acuerdo con Flor Cuevas, titular de la Dirección de Ecología, en la oficina no ha recibido ninguna solicitud o documento de la suspensión de la actividad, pero puede recibir a la organización cuando se lo soliciten.Daniel Delgadillo, miembro de la organización Árboles en Resistencia, comentó que pondrán una denuncia en las oficinas de Ecología por el daño al medio ambiente.Delgadillo comentó que tomarán fotos y levantarán evidencias en el cerro en donde se encuentra la pinta, para demostrar que ahí no hay vegetación y el suelo está dañado debido a la cal con la que remarcan el área.El evento para entrar al récord Guinness, fue organizado por Gabriel Andavazo, pastor de la iglesia El Triunfo de la Cruz.El próximo 14 de septiembre se llevará a cabo un acto de concientización sobre la importancia el mensaje, a las 5:00 de la tarde, en la Plaza de la Mexicanidad.El 15 de septiembre se reunirán a las 10 de la mañana en las faldas del cerro, para realizar el evento del récord Guinness. [email protected]

