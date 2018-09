Alistan sentencia ante impugnaciones de Cabada y Mocken

Ciudad Juárez— La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya cerró el proceso de instrucción de las impugnaciones a la elección de Juárez y ya se encuentra haciendo el proyecto de sentencia para presentarlo entre hoy y mañana, de acuerdo con Víctor Valencia, representante de medios del equipo legal de Armando Cabada.A pocos días de la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, la decisión sigue pendiente respecto al que será el alcalde de esta ciudad, que enfrenta una racha de homicidios dolosos. Valencia cree que no pasa del martes cuando se resuelva.El tribunal federal tiene consigo seis impugnaciones de partidos y ciudadanos contra los resultados electorales del 1 de julio, que acusan irregularidades en el proceso organizado por la Asamblea Municipal Electoral y el Instituto Estatal Electoral.Con los juicios de inconformidad, se tiene encima una sentencia del Tribunal Estatal Electoral, que revirtió el triunfo de Javier González Mocken, de la coalición Juntos Haremos Historia, y se lo dio al aspirante a la reelección sin partido, Armando Cabada, ambos impugnantes.Hasta ayer sábado, dos meses después de la elección, la Sala Regional Guadalajara no había informado una fecha para resolver las quejas.Aun con el retraso, Valencia consideró que no hay afectaciones a la administración municipal si se ratifica el triunfo previamente reasignado por el TEE a Cabada. Dijo que todo sigue su curso en tiempos que están establecidos por una autoridad superior.Tampoco habría impactos en el Gobierno del morenista si los magistrados del TEPJF, ya sea de la Sala Regional o de la Sala Superior, a donde prometen acudir las partes, determinan revocar la sentencia del tribunal de Chihuahua, pues habría un tiempo extendido para realizar los trabajos de entrega recepción.Por su parte, González Mocken dijo que sí hay una afectación en la definición de las autoridades electorales.“Sí, responsabilidad administrativa o de otro orden legal el haber suspendido el proceso entrega recepción por el actual presidente, por eso lo que hicimos es poner en conocimiento al Congreso de lo que está pasando, para deslindarnos de alguna responsabilidad”, dijo.

