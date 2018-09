Dos supuestos integrantes de la pandilla de los ‘Aztecas’ tenían en su poder un ‘Cuerno de Chivo’ y una subametralladora tipo UZI, además de asegurar que tenían órdenes de hacer una ‘limpia’ en la zona Centro.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Luis Alejandro H. F. y Luis Armando C. R. por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos al asegurarles el fusil de asalto de alto calibre y la subametralladora.Un reporte de la Policía indica que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Insurgentes, y recibieron un llamado de auxilio que reportó a dos sujetos armados en el interior de una tapia ubicada en el cruce de las calles Ignacio Mejía y Ombú, en la citada colonia.Al arribar al lugar del reporte se percataron que dos sujetos corrieron al momento de observar la presencia de las unidades policiacas, por lo que que fueron alcanzados metros más adelante y al realizarles una inspección les localizaron en el interior de un costal un fusil de asalto de alto calibre conocido como “cuerno de chivo” calibre 7.62X39, así como una subametralladora tipo UZI calibre 9 milímetros, quedando bajo arresto quienes fueron identificados como Luis Alejandro H. F. de 22 años y Luis Armando C. R. de 21 años.Los detenidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo de los “Aztecas” y tenían la encomienda de vigilar la zona Centro para que no ingresaran integrantes de otro grupo criminal a distribuir drogas y en caso de hacerlo informaban a sus jefes para asesinarlos.Así mismo, a través de labores de investigación e inteligencia se tuvo conocimiento que los hoy detenidos pertenecían a la célula de “sicarios” integrada por diez sujetos y dos mujeres, detenidos el pasado 01 de julio en la colonia Bellavista en poder de un arsenal, después de una intervención policiaca donde hubo intercambio de disparos de arma de fuego, quienes señalaron que tenían la encomienda de hacer la “limpia” de narcomenudistas en la zona Centro.Feron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado, así mismo, dicha autoridad se encargará de realizar el examen de balística forense a las armas de fuego aseguradas para determinar si han sido utilizadas en hechos de homicidios registrados en las últimas horas en la ciudad.

