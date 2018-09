Detectan negocio que sigue imprimiendo 'placas'

Ciudad Juárez— El negocio de impresión Copy Jet ubicado sobre la avenida 16 de septiembre produce placas para autos chuecos de la Asociación Nacional de Protección al Patrimonio de los Mexicanos (Anapromex) que, según archivos periodísticos, ha sido señalada en variadas ocasiones de operar de manera irregular.“Un número de cuántas imprimimos diarias no te puedo decir porque varía. Yo hago un trabajo y me pagan por ello, no tengo porque dar información de las cuestiones políticas y eso. No son ilegales (las placas que imprimen en dicho negocio) porque lo único prohibido es imprimir el escudo nacional y no tienen el escudo”, comentó en tono serio un empleado de dicho centro de impresiones.Ante lo anterior, Daniel “Chito” Cereceres, líder de la Unión de Vendedores de Autos Usados hizo un llamado a la ciudadanía para que no compren ningún tipo de matrícula irregular.“El gobierno del Estado nos lo dijo tajantemente: ‘hasta el primero de octubre tienen para que ustedes regularicen el parque vehicular, y partiendo de ahí habrá revisiones y decomisos de vehículos que circulen en esas condiciones”, mencionó.“Es una realidad. La versión oficial por parte de la autoridad de gobierno del Estado es que iniciarán revisiones a vehículos que circulen en dichas condiciones y como ya no hay acuerdos pues obviamente las personas estarían sujetas a decomisos o a revisiones más exhaustivas”, agregó.La determinación de poner fin a dichos engomados se dio por el alto índice de participación en actos ilícitos de los autos que los portan, dio a conocer Jorge Nava, fiscal de distrito zona norte.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.