Ciudad Juárez— Maestras de diferentes planteles educativos entregaron a policías municipales a dos niñas de 5 años que fueron olvidadas por sus padres; esta semana fueron cinco casos consecutivos en los que agentes preventivos resguardaron a los estudiantes, cuyos padres omiten recogerlos a la hora de la salida.En los tres primeros resguardos, los padres de los alumnos explicaron que sus horarios en las empresas maquiladoras donde laboran fueron extendidos, lo que les impidió salir a tiempo por sus respectivos hijos, explicó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El portavoz dijo que en este período escolar el fenómeno de niñas y niños olvidados por sus padres en los planteles educativos ha sido muy recurrente, por lo que ante esta incidencia la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte ayer exhortó a los padres y madres de familia a recoger a tiempo a sus hijas e hijos.En el primer incidente el personal docente de la escuela ubicada en la calle Pradera de Témoris y Pradera de la Sierra, del fraccionamiento Parajes del Sol, llamó a los padres de la alumna Brisa Ailý Méndez Mondragón y al no obtener respuesta optaron por comunicarse con los agentes preventivos.El vocero de la corporación dijo que los maestros reportaron que una de sus alumnas fue olvidada por sus padres, por lo que agentes del Distrito Sur acudieron al plantel.La menor estuvo ayer en el área de Trabajo Social, donde se le brindaron alimentos y líquidos.El segundo caso, la menor Chantal Guadalupe Cisneros Villar, de 5 años, fue entregada por personal del plantel educativo a los policías municipales, ya que sus padres no acudieron a recogerla.El resguardo fue realizado la tarde de ayer en el plantel situado en el cruce de las calles Puerto Catania y Puerto Lisboa de la colonia Tierra Nueva II por parte de los agentes del Distrito Valle que fueron requeridos a través del teléfono comunitario.Las maestras reportaron que tenían a una estudiante en la escuela y aunque se habían comunicado a los números telefónicos proporcionados por los padres en el expediente de la infante, nadie respondió.Ambas niñas gozan de buen estado de salud.Si la ciudadanía cuenta con algún dato para poder localizar a los familiares de las niñas, puede comunicarse al teléfono, 737-0500 a la extensión 72082, pidió el portavoz.El que los padres olviden a sus hijos en las escuelas es recurrente, dijo el portavoz.Ante estos casos, la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte exhortó a los padres y madres de familia a recoger a tiempo a sus hijas e hijos, una vez que la jornada escolar haya concluido.Judith Marcela Soto Moreno, titular de la dependencia, dijo que cuando los padres o madres de familia tengan algún contratiempo y no puedan llegar a tiempo por sus hijos, deben comunicarse o avisar a las escuelas de que llegarán tarde.“Hacemos el llamado a los padres de familia de que la responsabilidad de recoger a sus hijos a tiempo, una vez que concluye la jornada escolar, es completamente de ellos. Que si tienen algún imprevisto se comuniquen con la escuela para notificar que van un poquito tarde; obviamente somos comprensivos y tenemos criterio para poder ser flexibles”, dijo.Sólo en esta semana fueron cinco los estudiantes que han sido resguardados. En los tres primeros casos los padres han argumentado laborar en empresas maquiladoras y laborar tiempos extra para mejorar su ingreso familiar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.