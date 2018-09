Ciudad Juárez— En los últimos seis años se ha incrementado la preocupación ciudadana por el cuidado de los animales, dio a conocer Eduardo Pérez Eguía, jefe de Ciencias Veterinarias en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).“Creo que definitivamente es por las redes sociales y aparte la concientización que se ha generado por el amor a los animales. Nosotros lo hemos visto mucho por la matrícula de la escuela”, dijo.Resaltó que a esto también se suma el trabajo que realizan los padres de familia en casa con los pequeños en relación con el cuidado y respeto a las mascotas.Pérez Eguía también mencionó que entre los errores más comunes al tener mascotas es que se piensa que el espacio y alimento es todo, cuando no dedicarle atención a los animalitos o darles atención extrema, no darles agua fresca o cambiar su comida con la exposición del sol, así como aplicarles sus respectivas vacunas y desparasitación a tiempo de igual manera se puede considerar maltrato.“El maltrato animal no es sólo que lo tengas amarrado de las patillas a la reja, sino hasta la falta de atención adecuada”, explicó.Por ello, aconsejó que para una mejor calidad de vida de los animales se debe disponer de un espacio grande con sombra, pasearlos todos los días, tenerles agua fresca, alimento en tiempo y buenas condiciones. A los cachorros darles comida tres veces al día, a los seis meses son dos ocasiones y al año es una sola vez.Mencionó que pese al incremento de este amor a los animales, aún estamos rezagados en el tema debido a que hay personas que solo consideran suficiente el espacio y la comida que dejan todo el día en sus platos sin percatarse de que a veces ya no es apta para el consumo de la mascota.Finalmente resaltó que con este aumento de la preocupación por los animales también se ha incrementado la demanda por la práctica veterinaria al menos en los últimos ocho años, situación que ha sido medible por el número de alumnos que ingresan y egresan a la carrera de médico veterinario, que hasta el 2010 eran aproximadamente 30 alumnos y ahora es el doble.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.