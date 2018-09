Fallece director de Salud Municipal

Ciudad Juárez— El director de Salud del Municipio de Ciudad Juárez, Francisco Ramírez Montañez, falleció anoche de un infarto, por lo que familiares, compañeros de trabajo y de profesión lamentaron su deceso a través de publicaciones en las redes sociales.“Lamento profundamente el sensible fallecimiento de mi compañero y amigo, el Dr. Francisco Ramírez Montañez, quien hasta hoy representara dignamente a los juarenses, cuidándolos a través de la Dirección de Salud Municipal. Esposo, padre, hijo, hermano y amigo, siempre será recordado por su trato amable y aguda inteligencia. Mis más sinceras condolencias para sus familiares”, escribió el presidente municipal, Armando Cabada Alvírez.Ramírez Montañez asumió el cargo el pasado mes de febrero del 2017 al tomarle la protesta el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez.“A mis familiares, pacientes y amigos, me siento honrado y comprometido a brindar mi mayor esfuerzo para cumplir a plenitud un nuevo reto que se me ha confiado por la Administración Municipal... Vamos [email protected] ”, escribió el 16 de febrero.La noticia del deceso del médico causó tristeza entre sus familiares, amigos y compañeros.“Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de trabajo por su sensible fallecimiento. Mi amigo Francisco Ramírez Montañez, un abrazo hasta el cielo. Me abruma tu partida. Pocas personas como tú”, escribió en redes sociales Carlos Alberto Lomelí.“En nombre del Cluster de Turismo y Salud de Ciudad Juárez ofrecemos nuestro más sentido pésame a la familia Ramírez, por la sensible pérdida de nuestro amigo el Dr. Francisco Ramírez Montañez, un hombre entregado al servicio, que dedicó los últimos días de su vida a buscar mejorar la salud de los juarenses con gran entusiasmo, el más amplio reconocimiento a su labor, hombre de trabajo que será recordado por su gran entusiasmo y entrega. Descansa en Paz Amigo¨, escribió el médico Lorenzo Soberanes.

