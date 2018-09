Ciudad Juárez— Agosto fue el mes más violento en lo que va del 2018 al cerrar ayer con 182 homicidios dolosos, derivados de dos guerras entre pandillas –‘Aztecas Vieja Guardia’ contra ‘La Línea’, y ‘Doble AA’ contra ‘Mexicles’–, cuyos integrantes han tomado las calles de la ciudad como campo de batalla.Al cierre de este mes, el 2018 se convirtió en el más sangriento de los últimos siete años al llegar a la cantidad de 898 homicidios contando los ocurridos de enero a agosto.Estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalan que en estos ocho meses se superó –por 109– la cifra de 789 asesinatos cometidos de enero a diciembre del 2012.El reporte señala que en el 2013 se cometieron 514 homicidios, en el 2014 fueron 438, en el 2015 fueron 311, en el 2016 fueron 546 y en el 2017 fueron 772, dentro de una racha violenta que desde el pasado mes de junio superó los récords de hace siete años, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Zona Norte.Un análisis de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) señala que los integrantes de la Doble AA (Artistas Asesinos) y los Mexicles formaban parte en esta localidad del Cártel de Sinaloa y tienen su presencia en la zona oriente de la ciudad, donde se han declarado la guerra.En tanto que desde mayo pasado las pandillas ‘Barrio Azteca’ y ‘La Línea’, que funcionaban como brazo armado del Cártel de Juárez, también se dividieron y entraron en una guerra sin cuartel, según informes proporcionados por la FGE.El mes que acaba de concluir fue escenario de ejecuciones múltiples, encobijados, y homicidios en horas de entrada y salida de escuelas primarias; la mayoría de las muertes fueron con arma de fuego, entre ellas las de 18 mujeres y siete menores de edad, de acuerdo con reportes de la Fiscalía.La mayoría de las víctimas, al igual que los 23 presuntos homicidas capturados en agosto por la Policía municipal, tienen entre tres y cinco ingresos a la cárcel por robo, narcomenudeo y daños, entre otros delitos, aseguró Ricardo Realivázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal.La dependencia ministerial informó que en el mes pasado 124 homicidios fueron con arma de fuego, 11 con arma blanca, cinco a golpes. Hubo dos decapitados, dos incinerados y cuatro cuerpos fueron encontrados en cajuelas o en tambos de basura.El reporte dado a conocer por Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía, dice que 11 de las personas asesinadas fueron envueltas en cobijas, una persona más fue mutilada, otro atropellado intencionalmente y se hallaron cinco cuerpos en estado de descomposición en diferentes eventos.El día 3 de agosto fueron encontrados los cuerpos de 11 personas en un domicilio de la colonia Praderas de los Oasis, donde todas las víctimas murieron asfixiadas. La Policía municipal resolvió el crimen a los pocos días y se conoció que se trató de una venganza orquestada por el líder de una pandilla a quien le habían asesinado a su hijo.El secretario de Seguridad Pública aceptó que hay una percepción social en el sentido de que las autoridades no hacen su trabajo.Realivázquez refutó esa hipótesis y dijo que son las actuales leyes las que no permiten contener la violencia al facilitar la salida de la cárcel a los delincuentes. “Salen a matar, o a que los maten”, expuso.Hizo alusión a que cada mes hay importantes decomisos de armas y droga y detenidos por homicidios e intentos de ejecución, pero existe una puerta giratoria. “La Policía sólo ejecuta la ley, pero no la escribimos nosotros”, dijo el mando.El fiscal Jorge Nava insistió que las ejecuciones se están generando en el marco de una disputa por pandillas que se encuentran divididas.La teoría es que esa fractura interna en la pandilla Los Aztecas arreció desde el mes de mayo, cuando se registraron 126 homicidios. Junio le siguió con 178 asesinatos al igual que julio, con otros 177, en tanto agosto cerró ayer con 182.Los meses previos tuvieron el siguiente comportamiento de homicidios dolosos: enero, 72, febrero 43; marzo, 56 y abri l, 65, dice el reporte de Fiscalía.En junio del 2016 entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Chihuahua, un nuevo modelo aplicado en toda la nación para sancionar los delitos sin la necesidad de mantener a los delincuentes en la cárcel mientras se investiga su acusación.Entre otras cosas legisladores determinaron que no ameritan prisión preventiva los delitos como el homicidio imprudencial, portación ilegal de arma de fuego, robo, robo de auto, narcomenudeo, daños, lesiones, violencia familiar y hasta el abuso sexual (salvo en menores).La cárcel se aplica hasta en tanto un juez resuelva por medio de sentencia la culpabilidad probada de quien cometió el delito, pero en los casos antes mencionados el detenido lleva su proceso en libertad. El juicio puede llevar hasta dos años, según el código actual.Desde que esas leyes entraron en vigor ocho de cada 10 detenidos en la Fiscalía son liberados en 48 horas, dijo José Luis Contreras Cruz, coordinador de la Unidad de Personas Detenidas en la dependencia.Robos, daños y lesiones, así como el narcomenudeo, son los delitos que más se cometen en esta ciudad, y apegadas al sistema de justicia vigente, las personas detenidas son procesadas en libertad, señaló. (S. Castro / M. Vargas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.