Hace de la cerámica ritual de creatividad

Ciudad Juárez— Además de barro cocido, la elaboración de piezas de cerámica requiere un proceso que combina creatividad y sensibilidad.“Hacer cerámica es como un ritual, porque para mí es importante irme familiarizando con los materiales, desde que voy por el barro lo amaso, lo preparo y lo guardo. Es un proceso que me hace empatía con los materiales, me van enseñando con qué material hago qué cosa”, explicó Israel Gómez Mares, escultor de Ciudad Juárez.Después de regresar de Estados Unidos, Israel descubrió su vocación por la escultura y tomó en el Centro Municipal de las Artes (CEMA) el taller de Artes Plásticas.Desde hace seis años el artista montó su taller en donde realiza piezas de escultura con cerámica y madera, pero de estas dos, la primera fue la que le agradó más.Para realizar las piezas Israel recolecta de los terrenos de las orillas de la ciudad la arcilla, que tiene que moler y depurar para después dejar decantar en agua por lo menos un día, hasta que el barro se asiente. (Verónica Domínguez)Cuando la mezcla ya está con una consistencia espesa, el material se vacía en una concha de yeso para que el proceso del cuajado dure de tres a cinco días, pero varía el tiempo según las condiciones del clima, explicó el artista.En un almacén guarda el material sellado para que perdure la consistencia hasta que sea utilizada.El barro puede ser mezclado con otros materiales, pero Israel utiliza la cáscara de huevo para hacer una ceniza que le dará mayor resistencia a las piezas de cerámica.Con las manos amasa en una base de madera el material utilizando la técnica del toro o del caracol.Un torno también es parte de las herramientas que Israel utiliza para moldear la figura que emana de su creatividad.Cada pieza es como un ejercicio que le permite aprender algo nuevo, cómo realizar piezas de cerámica en donde puede experimentar más, comentó el escultor.La concentración y una figura dibujada en su mente permiten al artista terminar pequeñas obras con las que experimenta con otros materiales.Después de realizar la figura, le quita la humedad con una esponja y la deja secar para poder retirarle el exceso de barro a la pieza.Cuando la figura ya está seca, la introduce a un horno de gas, de donde la obra saldrá terminada.Posteriormente, la figura será decorada con colores que se elaboran con diferentes óxidos.“La creatividad no es exclusiva del arte, la creatividad está en todas partes, pero sí creo que el arte es un tema fuerte para el desarrollo de la creatividad”, afirmó Israel.

