Por trabajo de padres olvidan a menores en escuelas

Ciudad Juárez— Dos menores, un niño de nueve años y una niña de cinco, fueron resguardados ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) después de que sus padres no acudieron ayer a recogerlos a la salida de clases en sus escuelas.En un lapso de 24 horas se han presentado tres los casos de esta naturaleza en la que los menores fueron canalizados al Departamento de Trabajos Social en espera de que sus padres acudan a recogerlos.La SSPM informó ayer del resguardo de un menor de nueve años de nombre José Alberto Nájera Acevedo, el cual fue entregado por personal del plantel educativo, ya que sus padres no acudieron por él.La SSPM reportó que la custodia se realizó en la institución educativa ubicada en el cruce de las calles Bario y Fray García de San Francisco, de la colonia Durango, luego de que agentes municipales atendieron un llamado al número de emergencia 911, en donde reportaron a un menor olvidado en la escuela.En el segundo caso se solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de una niña de cinco años de nombre Janey Adriana Chontal Reyes, la cual fue entregada por personal del plantel educativo, ya que sus padres tampoco acudieron por ella.El resguardo se realizó en la institución educativa ubicada en el cruce de las calles Efraín Gónzales Luna y Hacienda del Encanto, de la colonia El Mezquital luego de que agentes municipales atendieron un llamado al número de emergencia 911, en donde reportaron a una menor olvidada en la escuela.El tercer caso ocurrió el pasado miércoles, en cual la niña Belén Yaneth Coronel López fue entregada a su padre hasta las 23:10 horas cuando acudió a reclamarla al Departamento de Trabajo Social del Distrito Universidad.Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), dijo que el padre de la menor explicó que trabajó horas extras, por lo que no pudo recoger a la menor en tiempo y forma.Explicó que la madre también es obrera de una empresa maquiladora y labora en un turno especial, por lo que él es el responsable de recoger a la menor, sin embargo, al extenderle la jornada laboral no pudo pasar por su hija.Esta situación, dijo el vocero, no puede ser tipificada como omisión de auxilio y privilegiando el bienestar superior de Belén Yaneth su padre se llevó a su hija a dormir a casa.El vocero dio a conocer que la menor es estudiante de la primaria Ignacio Allende, ubicada en el cruce de las calles José Ángel Trías y Matamoros, de la colonia Periodista.El resguardo de la infante fue realizado en atención a la solicitud de auxilio del personal docente del plantel, ya que al término de clases, sus padres no la recogieron.El estado de salud de la niña es favorable y las trabajadoras sociales se encargaron de alimentarla y cuidarla durante las casi cuatro horas que permaneció bajo resguardo de la SSPM.La corporación ha resguardado a poco más de una docena de menores, luego del asesinato de David Rafael Santillán Vargas, quien probablemente fue privado de la libertad por un vecino cuando salió a la tienda a comprar un refresco, y luego lo golpeó y mantuvo el cuerpo oculto casi 5 días en un clóset, según la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).En Juárez 29 menores se encuentran desaparecidos, según reportes de la institución.Resguardan a menor solaElementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaron el resguardo de una menor de tres años que se encontraba deambulando por la calle sin acompañamiento de un adulto.La SSPM informó que el resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Cañón de Pegüis y Privada Hidalgo del Parral, de la colonia Villas Residencial, se percataron de una menor que caminaba sola sin la supervisión de un adulto, la cual vestía blusa color morado con estampado y short azul, sin calzado.Reportó que una vez teniendo el apoyo de los elementos de seguridad pública, fue trasladada al Departamento de Trabajo Social del Distrito Sur.donde fue atendida por el personal en turno, en donde permanecerá hasta localizar a sus familiares.

