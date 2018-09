Ciudad Juárez— Hasta seis o siete kilómetros deben caminar, bajo las variadas inclemencias del tiempo, los estudiantes del CECyT 14 ubicado en la colonia Villa Esperanza, debido al déficit de transporte que hay en la zona desde hace años.Cuando el reloj marca las 8:00 de la mañana todos los alumnos deben estar en sus respectivos salones para tomar su primera hora de clase, situación que no ocurre con David Armando Cárdenas, quien por 5 semestres ha pasado por una odisea para estudiar porque vive en el kilómetro 34, a las faldas del Cerro del Caballo.“Para llegar a la escuela siempre ha sido un problema por las rutas porque no tienen un horario fijo a qué horas pasar y a veces pasan a las 7:00 ó 7:30 y ese es un problema porque si tú llegas temprano te tienes que quedar esperando o caminar”, expresó.Entre las múltiples experiencias que han formado parte de su día a día, mencionó que en ocasiones los transportes van con tantos pasajeros que al intentar bajarse para llegar al plantel, los adolescentes no son escuchados y su parada queda largas distancias atrás.A sus 17 años y con el sueño de ser chef o técnico en Ingeniería Industrial, debe salir de su casa todos los días antes de las 6:30 de la mañana y pagar 16 pesos diarios para los camiones, cantidad que consigue trabajando en una ladrillera entre semana.Como él, 720 alumnos más sufren de esta problemática y de tener que caminar largas distancias de terracería para llegar a la escuela, motivo por el que un docente explicó que tampoco se les puede pedir que acudan boleados, pues en época de lluvia las caminatas son el doble de pesadas para los menores.En un recorrido por la zona se puede observar que algunos estudiantes con mochila en mano piden un aventón a conductores de camionetas, quienes los acercan a sus destinos en la caja del vehículo.Elsa Hernández González, directora del plantel, dio a conocer que la falta de transporte en la zona se tiene desde septiembre del 2012, año en que inició el Cecyt en función con apenas 169 alumnos; hoy la demanda ha crecido y abarca cerca de 48 granjas de los kilómetros y zonas más lejanas.“Este es un gran obstáculo para los muchachos porque aquí iniciamos labores a las 8:00 de la mañana, el joven dentro de sus compromisos académicos es que llegue puntual a su clase y no se les puede exigir a los jóvenes la puntualidad porque sabemos que es muy complicado para ellos llegar a esa hora”, dijo.La directora expuso que se ha solicitado a concesionarios de transporte que coloquen más camiones por la demanda de los estudiantes o que mejoren su servicio, pero la respuesta que han obtenido es negativa por el temor de extorsión que sufrieron años atrás.Desde el Cerro del Caballo, Villa Colonial, Electrolux, y colonias de los Kilómetros, cientos de alumnos acuden al plantel con el objetivo de concluir su bachillerato y deben pagar de 32 a 48 pesos diarios porque en ocasiones no les hacen valer su credencial de estudiante, lo que también les genera un problema económico.“Aquí es pedir el apoyo a transporte público para que atiendan este servicio, atenderían no sólo al Cecyt 14 sino a todas las escuelas que están aledañas a nuestro plantel”, mencionó Hernández.Agregó que además se busca el apoyo de un semáforo que indique zona escolar o reductores de velocidad para seguridad de los adolescentes que han visto o sufrido accidentes por la velocidad en que se conduce en la carretera.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.