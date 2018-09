Transforman adversidad en oportunidad de vida

Ciudad Juárez— La adversidad ha provocado que juarenses en condiciones económicas “complicadas” se conviertan en pequeños empresarios para que no cese la entrada de dinero en sus hogares.El pasado mes de mayo el esposo de la señora María Cruz Rodríguez fue asesinado. Ahora ella y su pequeña hija venden pastelitos en el kilómetro 29, área donde viven.Ambas aprovecharon la oportunidad que ofreció la Feria Crecer, realizada por las Subsecretarías de Desarrollo Social y Rural en las instalaciones del Pueblito Mexicano.Madre e hija dijeron tener la necesidad de conseguir una “entradita de dinero”.“Traigo pastelitos, chocoflán, pay de queso, los cupcakes. Ya tengo muchos años preparándolos, son caseros. A veces van los vecinos, se acercan cuando requieren un pastel (…) A la violencia que hay por mi colonia ya estamos acostumbradas. Ella (su hija) me ayuda a hacer los pasteles, a batir, a echar mezcla y todo”, narra Rodríguez mientras señala a su hija.“Mire la verdad yo me vine a vender porque sí necesitamos una entradita de dinero, ya que el mes de mayo asesinaron a mi marido”, refirió la mujer con la voz entrecortada.Dijo que quienes quieran apoyarlos con la compra de un pastel pueden comunicarse al teléfono (656) 449 82 55, con esto ella podrá sobrellevar su crisis económica y consolidar su pequeño negocio.Raúl Arturo Jáuregui Rodríguez asistió a dicha feria desde el municipio de Matachí, ofreciendo un coñac que elabora en compañía de sus vecinos propietarios de manzanos puesto que el precio de dicha fruta era malbaratado por las industrias jugueras.“Antes de que en la región se instalara una planta juguera, el precio de la manzana oscilaba entre 1.30 y 1.50 pesos por kilo. A partir de que esta planta se instala, el precio de la manzana se desploma. Las huertas de nuestra región tiene manzanas endémicas que vale la pena salvar”, dijo Jauregui.“En esto influyó no sólo mi propia familia, sino las familias de todos mis vecinos. A pesar de que apenas estamos iniciando, no sólo captamos las manzanas nuestras sino también todas las de nuestros vecinos con los que estamos colaborando. A todos les pagamos las manzanas a un precio mejor del que se las compran las demás industrias”, agregó el reciente empresario.Según dio a conocer la coordinación de comunicación social estatal, la supervisora del programa de Inclusión Productiva y Economía Solidaria, Yadira Lerma, explicó que son 120 los productores que ofrecieron desde alimentos hasta servicios en el interior de las oficinas del Gobierno estatal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.