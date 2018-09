Ciudad Juárez— El síndico, Aarón Yáñez Limas, confunde las cosas, “hemos perdido tiempo, 23 meses con ese muchacho, ha sido muy lamentable eso”, declaró ayer el alcalde, Armando Cabada al referirse al incidente que tuvieron en la sesión extraordinaria de Cabildo, en la que Yáñez le cuestionó a Cabada si se creía su padre.Cabada aseguró que con la próxima síndica Leticia Ortega, de Morena, será una situación muy diferente, “es una mujer muy preparada y lamentablemente hemos tenido una muy mala experiencia con el síndico”.En la sesión de este jueves, en el punto para aprobar variaciones presupuestales a diversos proyectos del Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez para el Ejercicio Fiscal 2018 se desató el enfrentamiento entre Cabada y Yáñez.—Síndico, le voy a pedir de favor que cuando pregunto si alguien más va a hacer uso de la palabra, pues reaccione en tiempo y momento. Ya le han dicho en varias ocasiones que miente, seguramente quiere contestar sobre eso—, le dijo Cabada al síndico mientras éste mantenía su mano derecha alzada.—Con permiso, señor presidente; ni usted es mi papá ni mi maestro, y en la escuela se enseña a levantar la mano, así que respete por favor. Y lo que digo aquí lo digo con conocimiento de causa de una manera institucional, no anteponiendo lo personal a las instituciones, y lo que he dicho lo sostengo, así que respete por favor a la institución…-, contestó Aarón Yáñez.Cabada le objetó: “lo último que yo quisiera ser en la vida es intentar ser familiar suyo”. Luego el síndico volvió a tomar la palabra y le pidió que se limitara, “deje de estar mofándose en la institución y de las personas, compórtese como presidente, no me quiera intimidar con su vocabulario, esta es una institución, el Cabildo debe respetarse, yo a usted jamás le he faltado al respeto como personas ni me he metido con su familia, usted sí lo ha hecho…”Cabada respondió que sólo le había dicho que no pretendía ser su familiar, “¿dónde está la falta de respeto?”.Y el síndico volvió a pedirle respeto.