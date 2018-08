Ciudad Juárez— Debido a un problema con el clima artificial, decenas de niños y niñas de la Guardería Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Juárez debieron tomar la siesta en los pasillos, en lugar de las salas, como dispone la regla.Una fuente que pidió la reserva de su identidad mencionó que el edificio de la guardería, ubicado en la calle Faraday, cerca del bulevar Manuel Gómez Morín, no se enfría lo suficiente con el clima artificial.Por esa razón, mencionó, los menores deben descansar en el pasillo porque el calor en las salas es fuerte.Consultado para conocer una postura, el IMSS dijo que en este momento no existe ninguna situación emergente relacionada con la climatización en esta guardería.Sin embargo, reconoció que el 31 de julio, una “revisión de rutina” de los ductos del aire acondicionado obligó a sacar a los infantes al pasillo en lo que terminaban las labores.José de la Luz Chacón Salas, jefe de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, explicó que sacarlos fue “una medida preventiva” que se hizo de forma rápida.“En ningún caso se expone la integridad física de los niños y las niñas, así como del personal que labora en esta y todas las guarderías del Sistema IMSS”, mencionó el funcionario.De acuerdo con Chacón Salas, las guarderías del Instituto cuentan con protocolos y medidas de Protección Civil que son aplicadas cuando existe la presencia de alguna contingencia, que, dijo, no fue el caso.En Ciudad Juárez, el Seguro Social cuenta con una red de 29 guarderías que opera algunas de forma directa y otras a través de una especie de subrogación.Datos oficiales muestran que la red tiene una capacidad para ofrecer el servicio a 5 mil 992 niños y niñas desde 43 días hasta los 4 años.No obstante, hasta mayo del año en curso, unos mil 500 espacios estaban vacantes, lo que significa que la desocupación era cercana al 25 por ciento.En diciembre del año pasado otra guardería sufrió un inconveniente al quedarse sin papilla para alimentar a los bebés que se cuidan en ese lugar.La preocupación llegó entonces al grado de que empleados colocaron un aviso escrito a mano donde comunicaban a los padres de familia que trajeran sus propios alimentos, ya que no había.Los problemas con el aire acondicionado han sido comunes en los hospitales del Seguro Social.En el verano del año antepasado, las actividades en el Hospital General de Zona (HGZ) 6 del IMSS experimentaron una crisis que incluso obligó a suspenderlas parcialmente.En esa ocasión, los trabajadores del área de fisiatría incluso protestaron yendo a trabajar en shorts porque, señalaron entonces, el calor era insoportable.

comentarios

