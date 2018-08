Narran pago de rescate a secuestradores

Ciudad Juárez— Un negociador y una testigo en un caso de secuestro a una empresaria, ocurrido en marzo de 2016, comparecieron ante un Tribunal de Enjuiciamiento para dar a conocer que entregaron 137 mil pesos y mil dólares como pago por la libertad de su pariente. Además narraron que el hecho cambió sus vidas y provocó el cierre temporal del negocio familiar.El juicio oral se sigue en contra de Diego García Barrón, quien era empleado de la víctima.Todo inició el 8 de marzo del 2016 cuando la empresaria llegó a su trabajo ubicado en la calle Cielo Vista y al lugar arribaron hombres que portaban armas de fuego, quienes la obligaron a subirse a un automóvil.La empresaria fue acomodada en un Beetle, le taparon los ojos con un trapo azul y la llevaron a una casa de seguridad en Parajes de San José.Al juicio oral compareció el cuñado de la víctima quien desde una sala privada le dio a conocer al Tribunal que junto con su esposa estuvieron negociando con los secuestradores a partir del día del plagio pero ellos pedían una cantidad “exorbitante que no teníamos”, 100 mil dólares.“Yo les dije que podíamos darles dos vehículos que teníamos en la oficina de Juárez. Pero se molestó (el secuestrador), me respondió que ya no quería tratar conmigo porque era muy codo y hubo insultos y la molestia de estas personas”, expuso con voz pausada el testigo para luego explicar que su esposa continuó con la negociación.Una hermana de la víctima declaró ante el Tribunal colegiado que ella viajó a Ciudad Juárez para entregar 137 mil pesos y mil dólares, después de que hubo un acuerdo. Ella permaneció en esta frontera varios días a la espera, primero del acuerdo y después de recibir instrucciones sobre dónde se iba a depositar el dinero.En un primero momento la hoy testigo recibió orden de presentarse en un estacionamiento ubicado en Panamericana y bulevar Zaragoza luego le dijeron que se trasladara a las calles Santos Dumont y Aeronáutica después fue enviada a una glorieta cercana a las dos anteriores vías donde se suponía iba a arrojar el dinero pero uno de los secuestradores se comunicó con la testigo y le gritó que le estaba mintiendo que “traía cola” y le ordenó que se regresara a una gasolinera que ya había pasado y que ahí esperara instrucciones.Después la testigo fue guiada hasta el lote de carros Teto´s Car luego le dijeron que continuara la marcha del vehículo hasta pasar una sucursal de Telmex, dos tiendas de conveniencia y que llegara a un parque y aventara el dinero en unas llantas abandonadas.La testigo dijo que ella iba acompañada de una amiga y aunque iban siguiendo las indicaciones no encontraban el parque, sólo un lote baldío con llantas y el secuestrador que les iba dando las instrucciones le ordenó que en ese lugar arrojara el efectivo y se retirara, y así lo hizo.El primer testigo dijo que él contrató a Diego García Barrón en la empresa familiar, como auxiliar administrativo, y cuando el agente del Ministerio Público (MP) le pidió que observara a las personas presentes en la sala principal y que él podía ver a través de un monitor, reconoció al procesado como la persona que empleada por él.

