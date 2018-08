Amenazan a universitaria que era buscada

Ciudad Juárez— Omar Soto, padre de Diana Alexandra Soto Juárez, por quien se activó el Protocolo Alba el pasado martes 28 de agosto, trabaja en el fortalecimiento de los lazos de comunicación y afecto junto con su esposa e hijos.El miedo de que a su hija de 20 años le hubiera pasado algo malo sólo lo superó cuando tuvo a Alexandra a su lado y entre todos dialogaron sobre los motivos para no reportarse con sus padres.“Ella está sana y salva y recibirá apoyo sicológico por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde Diana Alexandra estudia su ingeniería”, dijo.También la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) ofreció apoyo a la familia para trabajar en aquellas cuestiones que fallan e impactan la buena relación entre todos los integrantes.Veinticuatro horas después de que Alexandra regresó a su casa, el padre reflexiona sobre la ausencia de su hija y la movilización que se dio en gran parte de la ciudad al hacer público a través de sus redes sociales que la universitaria estaba desaparecida.“En la Fiscalía recibimos un apoyo excepcional de parte de todos los agentes”, agregó. “Logramos el objetivo que era que Alexandra regresara a casa viva, sana y salva”.El padre recuerda esos momentos y aún se estremece.“Fueron horas de una angustia y un sufrimiento atroz; tuvimos muchos falsos avistamientos y la verdad algunos fueron en situaciones horribles para nosotros”, expresó el padre de familia.Alexandra salió de su casa rumbo a El Paso, Texas, en donde tuvo una falla mecánica con su vehículo, por lo que se quedó con unas amistades, declaró al ser localizada.Su padre explicó que como familia están enfrentando la oleada de críticas y hasta amenazas de muerte que cientos de ciudadanos han vertido contra él y la estudiante universitaria, al enterarse que se ausentó de su casa y por un error no comunicó a sus padres de su paradero inmediatamente.Respecto a esas personas que han insultado a su hija, que la han juzgado sin conocer y que descalifican el hecho de que regresó a casa con vida, el padre dijo que respeta sus opiniones, aunque no las comparte.“Mi hija siempre ha tenido una conducta intachable e incluso ha representado a México en un mundial de ‘tochito’, por eso es que me causó ese pánico, no es una conducta que se hubiera presentado antes y como todos los seres humanos pues ella cometió un error”, explicó el padre.Desde el miércoles por la tarde, cuando él hizo pública la información sobre la localización de Soto Juárez, está bajo amenaza.“Sí he recibido mensajes insultantes hacia mi persona y hacia mi hija, incluso amenazas hechas bajo el anonimato”, lamentó.La entrevista fue realizada la tarde del jueves 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por lo que Omar emitió algunas recomendaciones.“Cuidemos mucho a nuestros hijos. Aunque sea por un breve momento estuve en esa posición de padre una hija desaparecida, es terrible; se imagina uno lo peor. No puedo entender cómo esas personas logran vivir con ese sentimiento durante días o años, debe ser como estar muertos en vida. Me solidarizo con esos padres, madres, hermanos o hijos”, indicó.A las personas que juzgaron con dureza a su hija y la siguen insultando a través de las redes sociales, les cuestionó.“Les dejo una pregunta: ¿Acaso no se trataba de que apareciera sana y salva? ¿Acaso querían que la hubiéramos encontrado violada, golpeada muerta o que no la hubiéramos encontrado?”