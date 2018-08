Bomberos resucitan a perrito tras salvarlo de morir calcinado

Ciudad Juárez— El Heroico Cuerpo de Bomberos no sólo dedica su día a día a apagar incendios, también reciben capacitaciones para actuar en una diversidad de situaciones de rescate en apoyo de la ciudadanía, desde desastres naturales hasta los primeros auxilios a alguna persona que así lo requiera.La valentía y heroísmo en las tareas que realizan los servidores son dignas de reconocer, ya que arriesgan su vida para auxiliar a personas completamente desconocidas para ellos.Un ejemplo de esto ocurrió este jueves aproximadamente a las 18:00 horas, cuando los elementos del cuerpo de Bomberos recibieron una alerta para prestar un servicio en la calle Chiapas cruce con Héroes de Nacozari de la colonia Fronteriza Baja.Las unidades se trasladaron hasta ese punto para sofocar un incendio que amenazaba con destruir una vivienda; los elementos hacían su trabajo cuando la propietaria de la casa afectada les informó que adentro estaban sus mascotas las cuales no alcanzó a sacar.En ese momento, varios elementos entraron al inmueble para tratar de localizar a los animalitos y ponerlos a salvo; sacaron a varias mascotas las cuales se encontraban afectadas por el humo y las llamas.Los elementos no solo prestaron el servicio de apaga fuegos, su actitud de servicio y el amor a su institución, los hizo ir más allá y darle los primeros auxilios a un perrito que se encontraba convaleciente y a punto de morir.Los bomberos recostaron a la mascota y le pusieron la mascarilla de oxigeno de uno de los elementos, mientras que otro le presionaba el tórax en maniobras de resucitación, narró un vecino de la vivienda afectada.Fue tanto el empeño de los ‘héroes’ que lograron salvarle la vida al perrito y ponerlo a salvo; junto con este can, fueron salvadas otras dos mascotas más, lamentablemente otros animalitos no corrieron con la misma suerte y murieron en el interior de la vivienda.

