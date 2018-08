Ciudad Juárez— El tapatón que organiza la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) para obtener un apoyo económico en los tratamientos de los menores, quedará suspendido por tiempo indefinido, informó Karina Salgado, coordinadora de proyectos.La entrevistada explicó que esta semana la empresa que hacía la compra de las tapitas recabadas anunció un cambio de razón social por problemas financieros, por lo que hasta este sábado 1 de septiembre se recibirá el material de toda la ciudadanía.“Se está pidiendo a la comunidad que lo que resta de la semana lleven sus tapas a los centros de acopio que son las paqueterías DHL y grupo Spico que está en la Ejército Nacional”, expresó.Puntualizó que hasta no tener una recicladora estable, ya sea local o en otro estado, no seguirá la campaña, ya que podrían continuar pero no habría un comprador.“Vamos a ver con ellos si quieren que nosotros sigamos juntando el material, o bien, buscar una nueva recicladora o buscar un nuevo material, así que ahorita estamos un poco entre que no sabemos qué vaya a pasar con el Tapatón, es algo con lo que no contábamos”, expresó.La coordinadora resaltó que pese a ser una buena ayuda, esta campaña no es el único ingreso en el que se basan para conseguir los tratamientos, ya que también se busca el apoyo de Fondo Unido, maquiladoras y redondeos para sobrevivir, y que se buscará otra forma para obtener ese apoyo.“Se encontró una nueva recicladora que viene por el material y sabemos que o nos va a ayudar a buscar una nueva solución, o nos va a proponer una nueva manera de reciclar o en que podamos juntar para que ellos nos lo puedan comprar”, dijo.Dio a conocer que actualmente son alrededor de seis toneladas de tapas las que se tienen contabilizadas en un terreno donde se acumulan, pero se espera cerrar con una mayor cantidad si la ciudadanía acude a dejar su donación antes del domingo que cierre el Tapatón.Salgado destacó que este domingo a las 9:00 de la mañana se llevará a cabo el acomodo de las tapas en costales para que sean colocadas en el transporte que habrá de llevárselas hasta Sonora, desde un terreno en el cruce de avenida Del Charro y De la Raza. Actividad para la que al menos unos 50 voluntarios ya se han ofrecido en redes sociales.“Gracias a Dios tenemos muchas llamadas, hemos estado dando aviso a las maquiladoras para que llegue la información y agradecemos mucho todo el apoyo que nos han dado con este proyecto”, concluyó.

comentarios

