Nadie puede con túnel de la 16

Ciudad Juárez— Hace dos meses autoridades municipales intervinieron para corregir el vandalismo que sufrió el túnel peatonal de la avenida 16 de Septiembre y Francisco Villa, pero a partir de ayer realizan tareas similares porque sigue usándose como mingitorio y sus paredes tienen nuevo grafiti.En lo que va del año, ese espacio ha sido objeto de limpieza al menos en una docena de ocasiones por las mismas razones, establecen reportes de la autoridad municipal.La obra, construida para que el tráfico de personas no se detenga ante el paso del ferrocarril, se inauguró el 19 de julio de 2016 y tuvo un costo de 16 millones de pesos, indican datos oficiales.Desde ayer por la mañana personal de la Dirección General de Servicios Públicos realiza de nueva cuenta una limpieza debido a que presenta problemas de sanidad y grafiti, dio a conocer el director de la dependencia, Raúl Rodríguez Santillanes.En esta ocasión, dijo, se inició con el retiro de grafiti y pintado de superficies donde es posible y será durante el fin de semana cuando se laven pisos y escalinatas de ese espacio.En las labores participa una cuadrilla del Programa Antigrafiti que está compuesta por seis empleados, quienes utilizan un químico especial para borrar las pintas de las paredes que cuentan con loseta y repintan las que así lo permiten.En estos días serán alrededor de 400 metros los que se atiendan, ya que la mayoría de las paredes de la estructura fueron pintarrajeadas.Desafortunadamente, dijo, los usuarios del espacio continúan realizando pintas, además usan el paso peatonal como sanitario público.El funcionario solicitó la colaboración de la ciudadanía para reportar a quien sea detectado haciendo mal uso del lugar, porque a pesar de que agentes policiacos realizan rondines de vigilancia los grafiteros o quienes desahogan sus necesidades fisiológicas ahí aprovechan los cambios de turno o que los policías no se encuentran cerca para realizar las actividades vandálicas.En lo que va del presente año son al menos una docena de veces las que se ha atendido este espacio, por lo que el personal del Programa Antigrafiti deja de apoyar otras áreas que también requieren atención.Los reportes pueden realizarse al teléfono fijo (656) 737 02 00 de la Dirección de Limpia o bien ante cualquier autoridad que se encuentre en el sector al momento que sea detectada alguna persona dañando el espacio.La problemática que se registra en el túnel peatonal generó propuestas como la de cerrarlo mientras no haya necesidad de utilizarlo, pero ese plan no se concretó.

