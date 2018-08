Suspenden audiencia por incompetencia de fiscal

Al considerar que a un agente del Ministerio Público (MP) le faltaban conocimientos sobre cómo formular cargos, un Tribunal de Control suspendió momentáneamente una audiencia en la que la representación social pretendía acusar a un hombre de haber cometido el delito de violación en contra de una menor de edad.La jueza de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, dijo que advertía la falta de conocimientos por parte del fiscal Jesús Pérez Gallardo Alvarado y decretó un receso para hablar con un coordinador de la Fiscalía General del Estado (FGE), darle vista de lo sucedido y solicitar que enviaran a otro agente del MP.Al momento de formular cargos, el fiscal dio lectura a la declaración de la víctima y la jueza le señaló que no era el momento procesal para dar a conocer la versión de la afectada, le ordenó que planteara las circunstancias de tiempo, lugar y modo de los hechos delictivos.En tres ocasiones la titular del Tribunal interrumpió el representante social y le dio la misma orden, en la última ocasión el agente del MP trató de obedecer la instrucción pero le faltó señalar en qué lugar ocurrieron los hechos y quién o quiénes acusan al detenido José Miguel Reséndiz Martínez.Por lo que Meraz Mendoza decretó un receso y se fue a su oficina a solicitar que fuera enviado otro agente del MP. Más tarde se presentó la fiscal Perla Jessica Alvarado y Pérez Gallardo se retiró.La agente del MP señaló que los hechos sucedieron el sábado pasado aproximadamente a las 21:30 horas en la ciudad de Ahumada luego de que Reséndiz Martínez y su sobrina —cuya identidad quedó bajo reserva judicial— pasearon por la plaza.Al presentar la denuncia ante el MP la víctima señaló que acompañada de su tío materno, ella caminó ese día por la plaza y luego llegaron a las cercanías de la casa de él y al estar platicando de pronto Reséndiz Martínez la tomó por la cintura e intempestivamente la metió al domicilio, primero la sentó y después la acostó en una cama le quitó los zapatos, la ropa y la agredió sexualmente.La víctima indicó que estaba en shock y no pudo defenderse y antes de que se pudiera irse de la casa de Reséndiz él le advirtió que no podía hablar sobre lo sucedido.Ante la acusación, el sospechoso decidió no rendir declaración y la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo martes a las 12:00 horas.La jueza le impuso a Reséndiz Martínez la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de un año, debido a que es la única cautelar que contempla la ley para ese tipo de ilícito.

