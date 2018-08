Van dos casos en 24 horas de padres que olvidan a sus hijos en las escuelas

Ciudad Juárez— En menos de 24 horas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha reportado dos casos de menores que han sido olvidados por sus padres en los planteles educativos dónde éstos estudian.El primero sucedió ayer miércoles cuando policías realizaron el resguardo de una menor de ocho años de nombre Belem Janeth Coronel López, la cual fue entregada por personal del plantel educativo ya que sus padres no acudieron por ella.El resguardo se realizó en la institución educativa ubicada en el cruce de las calles José Ángel Trías y Matamoros, de la colonia Periodista, luego de que agentes municipales atendieron un llamado al número de emergencia 911, en donde reportaron a una menor olvidada en la escuela.El papá apareció hasta las 23:10 horas y explicó que trabajó horas extras, por lo que no pudo recoger a la menor en tiempo y forma.Explicó que la madre también es obrera de una empresa maquiladora y labora en un turno especial, por lo que él es el responsable de recoger a la menor, sin embargo al extenderle la jornada laboral no pudo pasar por su hija.El segundo caso sucedió este jueves cuando la SSPM informó del resguardo de un menor de nueve años de nombre José Alberto Nájera Acevedo, el cual fue entregado por personal del plantel educativo ya que sus padres no acudieron por él.Hasta las 21:30 horas de este día sus padres no han aparecido, por lo que la Policía pide a la ciudadanía que si cuenta con algún dato para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono, 7370500 a la extensión 72083.

