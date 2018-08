Tras ‘alegar de oídas’ con los magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los quejosos de la elección de Juárez estiman que las impugnaciones se van a definir a más tardar el martes 4 de septiembre.De acuerdo con los abogados de los equipos involucrados en los juicios de inconformidad, la presidenta de la sala, Gabriela del Valle Pérez, comenzó la elaboración del proyecto resolutivo después de escuchar los alegatos en las audiencias privadas celebradas el miércoles.“Sólo queda esperar a que llegue el día de la resolución, que podría presentarse este sábado, el lunes o el martes, a más tardar”, consideró Víctor Valencia de los Santos, uno de los representantes legales del presidente municipal en funciones Armando Cabada.Oficialmente, la Secretaría Ejecutiva de la Sala Regional informó que todavía no hay una fecha precisa para la presentación del dictamen, aunque debe presentarse al pleno antes del 9 de septiembre, 24 horas antes de la toma de protesta de los nuevos integrantes del Ayuntamiento.En la audiencia de alegatos Javier González Mocken, a quien el Tribunal Estatal Electoral revirtió el triunfo que obtuvo según la Asamblea Municipal, estuvo representado por el abogado Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).Al independiente Cabada lo acompañó su compañero de fórmula Rodolfo Martínez, además de su equipo de abogados, conformado por Alberto Guzmán y Emilio Hernández.Tras la reunión el alcalde señaló que confía en que la decisión de los magistrados será con absoluto apego a la justicia.“Nos fue muy bien... les expusimos lo que planteamos con pruebas suficientes soportadas desde la impugnación original que ellos es lo que pueden revisar, no pueden revisar algo nuevo, luego por qué decidió el tribunal estatal darnos el triunfo”, manifestó.“Consideramos que se puede ampliar el margen entre nosotros y el segundo lugar porque hay algunas casillas que no nos acreditaron de las que nosotros decimos que no nos capturaron bien, debe ahí haber unos 100 votos más”, añadió.La Secretaría Ejecutiva indicó que se dará el aviso de la sesión en la que se discuta el tema en cuanto se libere la ponencia de la magistrada del Valle Pérez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.