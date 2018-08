La vinculan a proceso por prostituir a su hermana

Ciudad Juárez— Una mujer fue vinculada a proceso penal por presuntamente prostituir a su hermana menor. Al parecer la sospechosa actuaba con el consentimiento de la madre de ambas, de acuerdo con la denuncia penal presentada por la víctima ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género.La acusada fue identificada como Brenda Selene Agüero Cabrales, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.En la querella se estableció que en junio del 2016 Agüero Cabrales llevó a su familiar a la fuerza al Hotel Del Valle ubicado en la zona Centro de Ciudad Juárez para que diera un servicio sexual a un hombre proveniente de El Paso, Texas, quien le dio 100 dólares a Brenda Selene y otros 100 dólares a ella pero ese dinero se lo quitó la hoy detenida.La víctima señaló que ella se negaba a prostituirse, pero Agüero Cabrales la llevó a jalones al hotel y la amenazó con causarle un daño. Con anterioridad, la ahora detenida y su mamá habían golpeado a la víctima con un cinto y con huaraches, la afectada les tenía miedo.“Mi mamá y mi hermana me metieron en la prostitución. Mi hermana a eso se dedica… un día supe que mi hermana hablaba con sus clientes y uno de El Paso, Texas le pidió que me llevara… me dijeron que tenía que hacer lo que ellas me dijeran porque tenía que aportar a la casa si quería vivir con ellas. Yo en ese tiempo no estudiaba ni trabajaba”, explicó la víctima.“Como a los tres días de eso yo estaba acostada en la cama viendo la televisión y mi hermana me dijo que fuéramos al Centro, yo le dije que no pero me levantó a jalones del brazo y me llevó a la parada del camión amenazada que si no iba con ella llegando a la casa me iba a poner una madriza y como yo le tenía miedo me fui con ella”, declaró la afectada.Una perito de la Fiscalía realizó un dictamen psicológico a la víctima y estableció que sufre de un trastorno de adaptación con ansiedad y presenta depresión.En una audiencia realizada la tarde del martes pasado, la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras consideró que esos datos de prueba y las declaraciones de la víctima así como de dos testigos, un informe médico y entrevistas ministeriales son suficientes para someter a proceso penal a Brenda Selene Agüero por el delito de trata contemplado en los artículos 10 fracciones III, 13 apartado III y 42 fracción I de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.